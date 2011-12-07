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36-летний казанец пробрался через балкон к соседу и украл у него баян

Хозяин в это время был дома и получил по лицу.

36-летний казанец пробрался через балкон к соседу и украл у него баян. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Инцидент произошел в одном из жилых домов в Ново-Савиновском районе Казани. Не подозревая о том, что 23-летний хозяин в это время находился дома, сосед пробрался к нему через балкон, чтобы украсть баян стоимостью 50 тыс. рублей. Запаниковав, мужчина ударил парня по лицу и скрылся, после чего сдал музыкальный инструмент в ломбард.

Позже владелец баяна обратился к полицейским, которые и задержали вора. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские работают над возвращением баяна, а расследование уголовного дела по статье «Грабеж» продолжается. 

КВ
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