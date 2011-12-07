Пенсионерка из Казани перевела на счета мошенников более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Казани.

Женщина обратилась в отдел полиции «Московский» 20 сентября. Она рассказала, что нй позвонила неизвестная и представилась сотрудницей банка. Она сообщила бабушке, что сейчас мошенники пытаются по доверенности снять денежные средства с ее лицевого счета. После этого ей позвонил второй мошенник, который представился уже сотрудником правоохранительных органов. Он объяснил ей, что якобы сохранить деньги можно, если только перевести их на временные безопасные счета, что пенсионерка и стала делать. На протяжении двух недель женщина контактировала по телефону с мошенниками и выполняла все их указания.

Мошенники поставили пенсионерке такие условия, что она не могла воспользоваться этими деньгами. Вместе с этим, мошенники постоянно оттягивали возврат денег, тогда женщина решила рассказать все своей дочери. Та посоветовала обратиться в полицию.

Материальный ущерб потерпевшей составил более 5 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что пенсионерке из Татарстана позвонили мошенники и обманным путем заставили женщину перевести им более 5 млн рублей.