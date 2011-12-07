Лжесотрудник банка оформил на жительницу Казани кредит на 1 млн рублей

В казанское отделение полиции «Гвардейский» пожаловалась женщина, которая стала жертвой лжесотрудника банка, сообщает МВД по РТ.

Она рассказала, что ей позвонил незнакомец, и представился сотрудником банка. Он заявил, что на нее оформили кредит в размере 7 тыс. рублей, и предложил выполнить дальнейшие действия для устранения проблемы. Женщина согласилась, дала злоумышленнику все данные, но по своим причинам прервала разговор.

Позже она осознала, что ее обманули, но даже блокировка карточки не позволила избежать проблем. Мошенник уже успел оформить на нее онлайн-кредит на сумму 1 млн рублей.

В настоящее время в отделе полиции «Гвардейский» по данному факту расследуется уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что мошенники, притворившись сотрудниками банка, попытались выманить у жительницы Казани полмиллиона.