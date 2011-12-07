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Уголовное дело против Доронина возбудили из-за ущерба в 13 млн рублей

На данный момент поступило свыше ста заявлений от пострадавших со всей России.

В материалах уголовного дела, возбужденного против одного из основателей компании «Финико» Кирилла Доронина, указана сумма ущерба в 13 млн рублей. Такие данные были озвучены сегодня в Вахитовском суде во время избрания меры пресечения Доронину. 

В материалах указано, что суммарный ущерб троим пострадавшим превышает 13 млн рублей. По официальным данным МВД, сейчас поступило уже около 100 заявлений от обманутых вкладчиков со всей страны, а так же из Казахстана. 

Сегодня суд принял решение отправить Доронина в СИЗО на два месяца до 28 сентября. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. На решение суда повлиял тот факт, что у Доронина в Казани нет постоянного места жительства, и при этом у него есть турецкое гражданство.

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