Уголовное дело против Доронина возбудили из-за ущерба в 13 млн рублей

В материалах уголовного дела, возбужденного против одного из основателей компании «Финико» Кирилла Доронина, указана сумма ущерба в 13 млн рублей. Такие данные были озвучены сегодня в Вахитовском суде во время избрания меры пресечения Доронину.

В материалах указано, что суммарный ущерб троим пострадавшим превышает 13 млн рублей. По официальным данным МВД, сейчас поступило уже около 100 заявлений от обманутых вкладчиков со всей страны, а так же из Казахстана.

Сегодня суд принял решение отправить Доронина в СИЗО на два месяца до 28 сентября. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. На решение суда повлиял тот факт, что у Доронина в Казани нет постоянного места жительства, и при этом у него есть турецкое гражданство.