Инфляция в Татарстане в сентябре составила 8,76% в годовом выражении

27 октября 2025  20:11

Сентябрь принес ускорение роста потребительских цен в Татарстане. По данным Национального банка республики, месячная инфляция составила 0,76%, а годовой показатель достиг 8,76%. Это превышает общероссийский уровень (7,98%), но немного ниже показателя Приволжского федерального округа (8,84%).

Наибольший месячный рост цен зафиксирован в категории непродовольственных товаров. При этом в годовом выражении опережающими темпами дорожали продукты питания и услуги. Сезонное снижение цен на овощи и фрукты в этом году оказалось менее выраженным, чем обычно.

Эксперты отмечают, что Банк России продолжит сохранять жесткую денежно-кредитную политику для сдерживания инфляции. Ожидается, что только в 2026 году показатель удастся вернуть к целевым 4-5%, а в дальнейшем стабилизировать на уровне около 4%.

