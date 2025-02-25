Инфляция в январе: рост цен на 10,03% за год

В январе 2025 года годовая инфляция в регионе составила 10,03%, что выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (9,97%) и России в целом (9,92%). Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Основные причины роста инфляции
- Увеличение издержек производителей: Рост затрат на производство некоторых товаров.
- Повышение государственных пошлин: Удорожание отдельных услуг.
Динамика цен по категориям
1. Продовольственные товары:
- Общий рост цен: 12,42%.
- Фрукты и овощи: 13,89%.
2. Непродовольственные товары:
- Рост цен: 5,46%.
3. Услуги:
- Общий рост цен: 13,34%.
- Жилищно-коммунальные услуги: 11,12%.
- Поездки в пассажирском транспорте: 10,46%.
Комментарии Банка России
В регуляторе пояснили, что рост инфляции связан с увеличением издержек производителей и повышением государственных пошлин. Эти факторы оказали значительное влияние на стоимость товаров и услуг.
Инфляция в январе 2024 года продолжает оставаться высокой, особенно в категориях продовольственных товаров и услуг. Это создает дополнительную нагрузку на потребителей и требует внимания со стороны регуляторов.