Инфляция в январе: рост цен на 10,03% за год

В январе 2025 года годовая инфляция в регионе составила 10,03%, что выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (9,97%) и России в целом (9,92%). Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Основные причины роста инфляции

- Увеличение издержек производителей: Рост затрат на производство некоторых товаров.

- Повышение государственных пошлин: Удорожание отдельных услуг.

Динамика цен по категориям

1. Продовольственные товары:

- Общий рост цен: 12,42%.

- Фрукты и овощи: 13,89%.

2. Непродовольственные товары:

- Рост цен: 5,46%.

3. Услуги:

- Общий рост цен: 13,34%.

- Жилищно-коммунальные услуги: 11,12%.

- Поездки в пассажирском транспорте: 10,46%.

Комментарии Банка России

В регуляторе пояснили, что рост инфляции связан с увеличением издержек производителей и повышением государственных пошлин. Эти факторы оказали значительное влияние на стоимость товаров и услуг.

Инфляция в январе 2024 года продолжает оставаться высокой, особенно в категориях продовольственных товаров и услуг. Это создает дополнительную нагрузку на потребителей и требует внимания со стороны регуляторов.