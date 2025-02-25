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Инфляция в январе: рост цен на 10,03% за год

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Республика
25 февраля 2025  17:03

В январе 2025 года годовая инфляция в регионе составила 10,03%, что выше среднего показателя по Приволжскому федеральному округу (9,97%) и России в целом (9,92%). Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.  

Основные причины роста инфляции

- Увеличение издержек производителей: Рост затрат на производство некоторых товаров.  
- Повышение государственных пошлин: Удорожание отдельных услуг.  

Динамика цен по категориям  

1. Продовольственные товары:  
   - Общий рост цен: 12,42%.  
   - Фрукты и овощи: 13,89%.  

2. Непродовольственные товары:  
   - Рост цен: 5,46%.  

3. Услуги:  
   - Общий рост цен: 13,34%.  
   - Жилищно-коммунальные услуги: 11,12%.  
   - Поездки в пассажирском транспорте: 10,46%.  

Комментарии Банка России  

В регуляторе пояснили, что рост инфляции связан с увеличением издержек производителей и повышением государственных пошлин. Эти факторы оказали значительное влияние на стоимость товаров и услуг.  

Инфляция в январе 2024 года продолжает оставаться высокой, особенно в категориях продовольственных товаров и услуг. Это создает дополнительную нагрузку на потребителей и требует внимания со стороны регуляторов.  

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