Интрига в РПЛ: чемпион определится лишь в последнем туре

Российский футбольный чемпионат сезона-2023/24 уверенно попал в историю - вплоть до 30-го тура имя чемпиона остается неизвестным, а на победу в лиге претендуют сразу три клуба.

Подобная ситуация возникла впервые с 2014 года: тогда в заключительный игровой день судьбу титула определяли ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Спустя 10 лет чемпионство разыграют «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

Последний раз

«Динамо» становилось чемпионом при Брежневе

25 мая болельщиков ждет грандиозная развязка в РПЛ. После 29 игр мы имеем следующую турнирную ситуацию: «Динамо» лидирует с 56 очками, «Зенит» идет вторым с 54, замыкает тройку «Краснодар», набравший 53 балла. В субботу состоятся матчи «Краснодар» - «Динамо» и «Зенит» - «Ростов».

Перед финишем в самом выгодном положении находятся бело-голубые. Столичному клубу для победы в чемпионате достаточно добыть очко в игре с «быками». В первом круге москвичи дома уступили «Краснодару» 1:3, но под занавес чемпионата выдают феноменальную серию из шести побед подряд. Если «Зенит» в своем матче одержит победу и догонит бело-голубых по набранным очкам, то выше все равно финиширует «Динамо» из-за личных встреч. Петербуржцы дважды уступили в этом сезоне - 2:3 и 0:1.

«Зениту» для выхода на первое место необходимо обыграть «Ростов» и верить в победу «Краснодара». Расклады на чемпионство «быков» самые сложные - необходимо взять верх над «Динамо» и ждать осечки «Зенита» (ничья или поражение).

Сложно представить, но перед стартом сезона букмекеры оценивали шансы «Динамо» на победу в чемпионате как 1 к 30. На зимнюю паузу подопечные Марцела Лички ушли третьими в таблице, отставая от лидировавшего «Краснодара» на шесть очков. За весну москвичи набрали 24 очка из 33 возможных, «Краснодар» - 15 из 33, «Зенит» - 18 из 33. Блестящий рестарт при бомбардирских подвигах Константина Тюкавина (7 голов и 4 передачи) стал залогом ренессанса «Динамо».

В это трудно поверить, но последний раз москвичи становились чемпионами страны еще в 1976 году. Тот чемпионат СССР разыгрывался по необычной схеме - за год прошло два однокруговых турнира, по итогам которых определились два чемпиона. Подобные новшества были связаны с подготовкой к Олимпиаде-1976 и отбору на ЧЕ-1976. На Евро сборная СССР так и не попала, провалив двухматчевое противостояние с Чехословакией (0:2, 2:2), а с Олимпиады привезла бронзу. Но факт нестандартного внутреннего первенства остался в истории - «весенним» чемпионом стало «Динамо», «осенним» - «Торпедо», причем бело-голубые финишировали только шестыми.

С того момента «Динамо» дважды брало серебряные медали чемпионата страны (1986, 1994), шесть раз примеряло на себя бронзу (1990, 1992, 1993, 1997, 2008, 2022), но вершина таблицы оставалась вне досягаемости. Последний раз бело-голубые всерьез претендовали на титул в 2008-м, устроив погоню за «Рубином», однако сначала потеряли очки с «Тереком» (0:0), а следом проиграли ЦСКА (1:3) и откатились на третью строчку.

За современную историю России «Динамо» пополнило свою копилку лишь двумя трофеями - Кубком России (1995) и победой в ФНЛ (2017). Впервые с 1986 года москвичи настолько близко подобрались к титулу. В тот год «Динамо» на очко отстало от киевлян, причем этот балл с команды сняли за превышение так называемого лимита ничьих. С 1978 по 1988 год в советском футболе действовала искусственная мера, согласно которой за ничейные результаты матчей сверх установленного лимита очки командам не начислялись. В 1986-м лимит составлял 10, а «Динамо» разошлось миром 11 раз.

«Зенит» неоднократно боролся за титул до конца

На дистанции с 2001 года, когда была создана РПЛ, было несколько ярких развязок чемпионата с оформлением титула в концовке. Стоит о них напомнить.

В 2002-м марафон за чемпионством устроили «Локомотив» и ЦСКА. Армейцы на финише первенства выдали отрезок из шести побед подряд с разницей мячей 15:3, а «Локомотив» на этой же дистанции уступил «Сатурну» и поделил очки с «Аланией». ЦСКА догнал географических соседей по очкам (по 66), для определения победителя потребовался «золотой матч». 21 ноября он состоялся на «Динамо» - исход титула решил единственный гол «железнодорожника» Дмитрия Лоськова, оформленный на шестой минуте.

Спустя два года уже «Локомотив» в концовке чемпионата был догоняющей стороной. В таблице лидировали ЦСКА и «Зенит», но петербуржцы растратили свое преимущество в серии из четырех матчей без побед. Настигнуть ЦСКА «железнодорожникам» удалось в 29-м туре, когда армейский клуб дома разошелся миром с «Динамо» (0:0). «Локомотив» вырвался на первую строчку и закрыл вопрос о титуле гостевой победой над «Шинником» (2:0) в заключительной игре сезона.

В 2007 году в чемпионском марафоне сошлись «Зенит» и «Спартак». За три тура до финиша при равенстве очков москвичи шли первыми за счет дополнительных показателей. Однако гостевая ничья красно-белых с «Сатурном» (0:0) позволила «Зениту» вырваться в лидеры. Судьба титула решалась в последнем туре: «Спартак» дома справился с «Динамо» (2:1), а «Зенит» в гостях одержал тяжелейшую победу над «Сатурном» (1:0) и поднял над головой трофей.

Окунемся в события десятилетней давности. Тогда ЦСКА провалил осенний отрезок чемпионата, набрав очко в пяти играх. Перезагрузиться команда Леонида Слуцкого смогла по весне, выдав серию из девяти побед подряд. Перед 30-м туром армейцы лидировали в таблице с 61 очком. В спину дышали «Зенит» (60) и «Локомотив» (59). ЦСКА дома в московском дерби с минимальным счетом одолел «железнодорожников» (1:0), продлив серию до 10 побед подряд, и оформил чемпионский титул. «Зенит» завершил турнир вторым - его победа над «Кубанью» (4:1) не принесла существенных дивидендов.

Ситуация, сложившаяся в РПЛ сейчас, уникальна для нашего футбола. Впервые за шесть лет «Зенит» столкнулся со столь серьезной конкуренцией на внутренней арене. И это не может не радовать - команды подравнялись в своих силах, что повысило зрелищность турнира.