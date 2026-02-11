Из-за ДТП с фурой на выезде из Казани парализовано движение транспорта

11 февраля 2026  10:38

На Залесной улице в районе пересечения с Осиновской грузовой автомобиль полностью перекрыл проезжую часть.

В связи с этим городской Комитет по транспорту объявил о временной приостановке движения трех автобусных маршрутов: № 36, № 46 и № 72. Как пояснили в ведомстве, транспортные средства не могут развернуться и продолжить движение по маршруту.

Скриншот сервиса Яндекс Карты

По данным онлайн-сервисов, на выезде из города в сторону Зеленодольска образовалась многокилометровая заторная ситуация, растянувшаяся до Горьковского шоссе. Водителям рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты и следить за обновлениями от транспортных служб.

