Как казанские пенсионеры заболели горами

Самый большой парк в Европе

Но все по порядку. В конце марта дети подарили нам с мужем путевку в санаторий под Кисловодском, который расположен в горах на высоте 988 м над уровнем моря. Прилетев в Мин. Воды и освоившись на новом месте, мы узнали, что главная достопримечательность этих мест - уникальный старейший Кисловодский национальный парк.

Соседки за столом в обеденном зале санатория посоветовали непременно исследовать парк, а еще лучше подняться на горы с необычными названиями Красное Солнышко, Большое Седло и Малое Седло. Совет сходить в парк мы встретили с энтузиазмом, а вот к горам отнеслись скептически. В наши ли годы покорять вершины?! Я с детства боюсь высоты, избегаю перекидных мостов, чердаков и высоких лестниц. Шутка ли, высоченные Кавказские горы! «Нет, покорять их - удел молодых», - рассуждали мы, отправившись на прогулку по парку. И с первых шагов были приятно удивлены, если не сказать сражены, красотой и величием маршрутов.

Во-первых, поразило, какой огромный парк ухоженный и облагороженный. Мы шли по его широкой красной выложенной гравием дорожке, отороченной по краям аккуратным бордюром из природного камня. Она уходила то вверх, то вниз. На нашем пути постоянно встречались уютные парковые скамейки и беседки, в которых можно было отдохнуть, полюбоваться видами и перекусить. Во-вторых, удивляли необычные средиземноморские деревья - очень высокие и пушистые сосны, туи, кипарисы. В-третьих, здесь настоящий птичий рай. В то время у пернатых был брачный период. Симфония многоголосых птичьих трелей просто завораживала. Как и разнообразие обитателей - от крохотных пташек до крупных ярких красавцев с невероятным оперением и огромным размахом крыльев. Здесь мы впервые в жизни услышали, как токуют тетерева и исполняют брачные серенады сойки. «Наверное, так птицы поют в раю», - подумали мы.

На территории парка проложены десятки, если не сотни пешеходных туристических маршрутов-навигаторов, которые не дадут новичку заблудиться, познакомив со многими природными достопримечательностям. Мы увидели, например, солнечные поляны с бесчисленными крупными кротовыми норами, экзотические дупла и необычные большие кормушки для птиц.

Парк, расположенный на склонах Джинальского хребта, берет свое начало от центра города и, постепенно расширяясь огромным широким клином, уходит к юго-восточной оконечности города и далее на склоны. Это поистине уникальный, редчайший по красоте памятник ландшафтной архитектуры и лечебно-оздоровительный дендрарий. В нем собраны все местные и экзотические виды деревьев и кустарников. Национальному парку - главной достопримечательности Кисловодска - почти 200 лет, он уникален по своему растительному и животному разнообразию, чистому ионизированному воздуху и минеральным источникам. Его площадь - 965 га (13% от территории города), что делает природный памятник самым большим в Европе. Его самая низкая точка - 800 м над уровнем моря, а самая высокая находится на вершине горы Малое Седло - 1325 м. Особого внимания заслуживает павильон «Храм воздуха». Считается, что в этом месте самый целебный воздух в Кисловодске. Всего в парке зарегистрировано более 1150 видов растений, 270 видов животных. Некоторые из них занесены в Красную книгу России.

Но главной достопримечательностью оказались горы, возвышающиеся по краям парка и оберегающие его от холодных ветров. В них мы влюбились с первого взгляда. Пологие, мягкие и отвесные, каменистые и бурно поросшие растительностью, заваленные у подножий скальными породами и огромными валунами, они манили к себе.

- Не бойтесь, подъем на гору Малое Седло под силу даже пенсионерам, - несколько дней убеждала нас соседка из Ростова. - Я встречала на вершине даже маленьких детей. Потихоньку, без фанатизма по серпантину и указателям без напряга доберетесь до вершины...

«Не устали, отцы?»

Ну, мы и решились. Проштудировали информацию про эту гору. Узнали, что она 1325 метров над уровнем моря, а в ясную погоду с нее хорошо видна не только панорама Кисловодска, раскинувшегося внизу, но и главная гордость Северного Кавказа - пятитысячник Эльбрус. В воскресенье, когда в санатории не было лечебных процедур, сразу после завтрака, робея, отправились покорять гору Малое Седло. Но у первого же перекрестка, который указывал, если налево пойдешь, попадешь в какие-то гроты и пещеру, а направо - на самый короткий маршрут на Малое Седло, в недоумении остановились. Куда поворачивать-то? На наше счастье, именно в тот момент у развилки появился одинокий пожилой мужчина.

- Не знаете, куда поворачивать на Малое Седло? - спросил его муж.

- Знаю, в восьмой раз туда иду, - с готовностью отозвался пенсионер. - Если хотите, могу показать и составить вам компанию.

Вот это удача! Конечно хотим. Неожиданный попутчик Тагир оказался почти земляком. Нынешней весной он в очередной раз приехал по социальной путевке в Кисловодск из башкирского города Белебей. Он, мастер спорта по лыжам, много-много лет назад получил на соревнованиях серьезную травму и инвалидность, но любовь к спорту не потерял. Теперь вот серьезно занимается доступным альпинизмом. Раньше они ездили на Северный Кавказ с женой и бродили по горам вдвоем, но сейчас Тагир вдовец.

- Теперь вот один хожу, - с грустью поведал он. - Причем приезжаю всегда в одно и то же время - с середины марта до начала апреля - зарядиться перед стартом огородного сезона. У меня в Башкирии большой дом, яблоневый сад и 10 соток земли.

За приятной беседой не сразу заметили, что удобная и широкая туристическая тропа неожиданно перешла в узкую тропинку над глубоким обрывом. У меня екнуло и замерло сердце, когда вдруг на нашем пути увидела грозные предостерегающие плакаты: «Осторожно, обрыв» и «Внимание: опасный участок дороги». Боясь глянуть в пропасть, я с ужасом подумала: туда ли ведет нас этот незнакомый смелый проводник? Очень захотелось вернуться обратно...

- Скоро опасный участок кончится, - успокоил Тагир, заметив мое замешательство. - И вы увидите такую красоту, какую в жизни не видели!

Окинув меня взглядом, он, видимо, понял, что у меня душа в пятках. Быстро нашел две более-менее ровные палки и протянул:

- Возьмите и идите уверенно вперед так, как ходят со скандинавскими палками. И ничего не бойтесь! Горы трусов не любят.

Невероятным усилием воли заставила себя пойти по краю обрыва, вспомнив жуткие китайские ролики о горцах, которые карабкаются по отвесным скалам, как горные козлы, и о собственном завещании, предусмотрительно оставленном перед отъездом дома детям... Если бы мы шли по этой козьей тропе одни! Время от времени навстречу попадались велосипедисты. Причем мчались они на крутых виражах с приличной скоростью! При их приближении мы буквально впечатывались в гору, чтобы они пронеслись мимо.

Скоро лесистый пейзаж поменялся на скальный и дорога снова стала широкой. У подножия, как мне казалось, гигантской горы, вдоль которой мы помаленьку ползли вверх, появились гроты, в них звонко журчала вода. В одно мгновение неведомо откуда возникла куча туристов. Едва ли не каждого Тагир степенно приветствует и предупреждает, что впереди опасный участок, напутствует и дает советы, как лучше его пройти. Осторожным подсказывает, как коротким путем подняться на Малое Седло.

Из овальной пещеры удивительно правильной формы вываливается стайка веселых подростков.

- Следующая станция «Кропоткинская»! - шутит кто-то из мальчишек. - Ну чем не туннель?

- Привет Москве! - обращается к ним Тагир.

- Привет седовласым альпинистам! Не устали, отцы? - весело отзывается молодежь, строится в шеренгу и весело шагает дальше под руководством тренера-инструктора.

И вот мы на вершине

Кажется, Тагир знает здесь не только каждую тропинку, но и каждый камень.

- Посмотрите наверх, - командует он. - На что похожи те большие валуны?

Мы ахаем от восторга, когда видим над головой свесившихся вниз каменного кролика, птицу, лицо ребенка... И это все нерукотворное?

- Конечно, работа солнца и ветра, - поясняет наш гид.

Тагир предлагает решить, как пойдем дальше. Вертикально 14 метров по крутому отвесному склону, что быстрее, или по удобному ровному серпантину, что на полчаса дольше? Муж выбирает вертикаль... Финальный подъем помню с содроганием. Тагир приказывает мне идти первой по почти отвесной тропе. Героически начинаю подъем, но через пять минут задыхаюсь. Тогда проводник, что называется, берет меня на абордаж. Сильными руками подхватывает сзади и мощно толкает перед собой с завидной скоростью. Я и заверещать от ужаса не успела, как оказалась на вершине. А Тагир уже спешит протянуть руку помощи мужу.

Оглянувшись вокруг, я почувствовала себя птицей, поднявшейся далеко-далеко в небо, почти в космос. И ощутила точную суть выражения «адреналин зашкаливает». Вот оно, место моей силы! Правда, пока упивалась собственной смелостью, не заметила, как вслед за нами на гору поднялась молодая семейная пара с грудничком, которому от роду не больше месяца...

Мы посмотрели на часы: поднимались на гору около двух часов. Спускаться легче. Значит, на вкусный обед в своем санатории успеем!