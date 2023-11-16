Как меньше платить за капремонт

Например, в Казани взнос за один квадратный метр жилой площади на сегодня составляет 6,95 рубля. Так что для пенсионеров и малообеспеченных экономия может получиться существенной.

Но сначала необходимо напомнить, что входит в капремонт многоквартирного дома (МКД), чтобы понять: на нем все же не стоит экономить. Так, согласно последним рекомендациям Минстроя РФ от 1 марта текущего года, к капремонту относятся ремонт фундамента, фасада, крыши, подвалов, инженерных сетей, в том числе систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, а также замена или модернизация лифтов и лифтовых шахт и установка автоматизированных либо общедомовых счетчиков. Впрочем, регионы могут самостоятельно расширить этот перечень работ. Если денег хватит, конечно.

А кто же может на законных основаниях платить только 50% от взносов на капремонт МКД? Во-первых, независимо от возраста дома, собственника жилья и его социального статуса, согласно части 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ, в случае если дом признан аварийным либо подлежащим сносу либо участок под ним планируется изъять в пользу государственных или муниципальных нужд, то никакие взносы на капремонт платить не нужно. Совсем.

Во-вторых, в части 3 той же статьи сказано, что и собственникам старше 80 лет, проживающим в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, не нужно платить за капремонт.

Список потенциальных льготников, которые должны оплачивать только 50% от суммы взноса, прописан в той же статье ЖК РФ:

- собственники, достигшие 70 лет, которые уже не работают и живут одиноко или в семье, состоящей из неработающих пенсионеров;

- семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды;

- владельцы жилых помещений, являющиеся многодетными родителями;

- инвалиды I и II групп;

- ветераны и участники ВОВ;

- блокадники;

- узники концлагерей;

- лица, которые были реабилитированы;

- граждане, которые были подвергнуты радиационному облучению;

- малообеспеченные граждане, если платежи за услуги ЖКХ и капремонт выше доли дохода, установленного в конкретном регионе проживания.

Но при этом необходимо учесть, что подавшим заявку на уменьшение платы за капремонт могут и отказать. По следующим основаниям: представлены недействительные документы, документы содержат недостоверные сведения, у заявителя нет права на льготу, заявитель уже получает компенсацию или скидку по оплате взносов на капитальный ремонт.

Что же нужно предпринять для того, чтобы получить эту льготу? Самый простой путь - обратиться в МФЦ. Но также можно подать документы и в местный центр жилищных субсидий. Список необходимых документов довольно обширен:

- заявление (заполняется на месте);

- оригинал и копия паспорта;

- оригинал и копия документа о праве собственности на жилье (договор купли-продажи или выписка из ЕГРН);

- копия трудовой книжки;

- копия документа, который подтверждает льготу;

- квитанция на оплату взноса на капремонт за предыдущий месяц;

- реквизиты счета, на который нужно перечислять компенсацию.

Обратим внимание на то, что льготник изначально платит всю начисленную в счете-фактуре сумму. И только спустя какое-то время государство ему компенсирует половину от взноса на капремонт.