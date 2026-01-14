Как новогодняя Казань справлялась с мусором и снегом

По данным председателя комитета ЖКХ Ильдара Хисматуллина, озвученным им на «деловом понедельнике» в мэрии, всего за время каникул с территории города было вывезено более 204 тысяч кубометров различных отходов. И это на 14% больше прошлогоднего показателя.

Как с этой нагрузкой справился региональный оператор? У УК «ПЖКХ» на линию ежедневно выходили 98 единиц спецтехники днем и 23 - ночью, а в резерве находились дополнительные мусоровозы и бункеровозы для оперативного реагирования на возможное переполнение баков, что вполне естественно в период, когда большинство граждан проводят время дома. Общая загруженность персонала такова: 123 водителя и 176 грузчиков работали ежедневно. В итоге выполнение плановых заданий регоператора составило 96%.

Но, как это обычно случается зимой, наблюдались и срывы графиков. Причины банальны: обильные снегопады, не вовремя расчищенные подъезды к контейнерным площадкам да и сами площадки, заваленные снегом.

Обрушившиеся на республику обильные снегопады напрямую отразились на количестве обращений казанцев: по данным сервиса «Открытая Казань», с 31 декабря по 11 января поступила 121 жалоба на вывоз ТКО (в три раза больше, чем годом ранее), а также 2876 обращений по уборке дворов - вот здесь уже наблюдается шестикратный рост. Дополнительные сложности создавали жители, запарковавшие личный транспорт на контейнерных площадках: за новогодние каникулы зафиксирован 161 такой случай.

Тем не менее на совещании была отмечена слаженная работа ряда управляющих организаций: УК Советского района, УК Московского района, а также УК «Уютный дом». В то же время неудовлетворительные результаты после объездов показали ТСЖ «Парус», УК «Оазис» и УК «Дружный двор». Ситуация ярко высветила разницу в подходе управляющих компаний. «Там, где УК умеют договариваться, все своевременно очищается, там, где ищут виноватых, уходят от проблем, проезды остаются занесенными», - прокомментировал ситуацию руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Он же призвал административно-техническую инспекцию города активнее привлекать к ответственности нерадивые организации, подчеркнув, что «время уговоров прошло, пора наказывать». Особое внимание было уделено сбросу снега с кровель: глава исполкома потребовал не просто сбрасывать снег, а обеспечивать его оперативный вывоз, чтобы сугробы не лежали неделями.

Хисматуллин в своем докладе поблагодарил жителей, которые активно помогали в расчистке дворов, и отметил: «Без совместной работы тяжело наводить порядок во дворах в таких аномальных погодных условиях». Однако он также указал на необходимость анализа, почему процент выхода дворников на работу в некоторых случаях не достигает 100%. Коммунальные службы работали в авральном режиме: на уборке территорий было задействовано до 1150 дворников и до 154 единиц техники, очищена 1084 крыши, использовано 185 тонн противогололедных материалов. По данным на 12 января, приведены в порядок 94% казанских дворов.

На совещании коснулись и острой темы коммунальных аварий. За прошедшие каникулы было зафиксировано 51 отключение (в основном по холодной воде и электроснабжению, только два раза отключали горячую воду и восемь - отопление) и 598 засоров канализации. Но все проблемы были решены в кратчайшие сроки.