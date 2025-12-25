Как подростков и взрослых толкают на диверсии, обещая деньги

Жителей Татарстана призывают к бдительности: вновь активизировались вербовщики иностранных спецслужб и международных мошенников. Они ищут исполнителей для совершения терактов и диверсий, используя мессенджеры и социальные сети.

Как сообщают эксперты, вербовка часто начинается с простых просьб — сделать фото или оставить комментарий. Постепенно задания становятся серьёзнее: злоумышленники требуют поджога важных объектов — вышек связи, релейных шкафов на железной дороге, энергообъектов. В ход идут обещания крупных денег, убеждения в безнаказанности или шантаж. Основная цель — подростки, но поддаются на уговоры и взрослые.

Сотрудники правоохранительных органов подчёркивают, что ответственность за терроризм и диверсии в России наступает с 14 лет. Статья предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. За действия несовершеннолетних также несут материальную и иную ответственность их родители или опекуны.

За последнее время в Татарстане выявлено несколько случаев, когда жители республики соглашались на подобные преступления. Так, в декабре в Набережных Челнах задержаны два 17-летних студента колледжа, которые за 40 тысяч рублей подожгли вышки связи. День спустя в Сарманово двое школьников 16 и 17 лет подожгли релейные шкафы, следуя инструкциям из мессенджера.

Психологи отмечают, что подростки особенно уязвимы: они ищут свою идентичность и могут попасться на обещания быстрого заработка. Однако и взрослые, оказавшиеся в сложной ситуации или стремящиеся к лёгким деньгам, становятся жертвами мошенников.

Специалисты призывают всех граждан не поддаваться на уговоры незнакомцев в интернете, предлагающих «лёгкий заработок» за подозрительные задания. О любых подобных контактах необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, чтобы предотвратить преступления и не разрушить свою жизнь.