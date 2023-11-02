Как в Казани будут отмечать День народного единства?

Так, с 1 по 10 ноября в КЦ «Залесный» будет работать выставка «Куклы народов Поволжья». Она организована творческой мастерской декоративно-прикладного искусства, которая базируется здесь же, и посвящена культурному разнообразию народов Татарстана. Впрочем, как и все остальные мероприятия.

Завтра, 3 ноября, сразу в двух ДК - железнодорожников и «Отары» - состоятся праздничные концерты коллективов художественной самодеятельности. А в ДК «Юность» пройдет настоящий показ мод. Только представлены на нем будут вместо современных трендов аутентичные народные костюмы.

В тот же день театральная студия «Оперение» представит концерт «Мы вместе - мы сила» в театре кукол «Экият». В ДК «Нагорный» еще один концерт - «В единстве - сила!» А в ФСО «Центральный» другая акция - «Хоровод дружбы».

Центральное событие 3 ноября пройдет в международном выставочном центре «Казань Экспо». Здесь состоится торжественное закрытие объявленного Года национальных культур и традиций. Все гости смогут посетить интерактивную выставку многих праздников народов, населяющих Татарстан. Среди них такие, как Науруз, Масленица, Каравон, Семык, Уяв, Валда Шинясь, Питрау, Гырон Быдтон.

Также желающие пройдут мастер-классы от мастеров декоративно-прикладного искусства. Рядом расположится выставка работ победителей IX всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». Музыкальные проекты «ИстӘлек» и «Дәррәу» исполнят национальные песни в современном звучании. Школа креативных индустрий совместно с детскими фольклорными коллективами - участниками фестиваля «Звонкая капель - Моңлы тамчы» представят созданные ими анимационные ролики.

Актеры фильма Байбулата Батуллы (Батуллина) «Бери да помни» расскажут о его создании и сыграют в народную татарскую игру «Ядәч».

Кроме того, каждый желающий с 11 часов утра сможет принять участие в VIII всероссийском Большом этнографическом диктанте. Планируется, что свои знания проверят около 1000 человек.

Впервые на «Казань Экспо» продемонстрируют результат кропотливого труда в рамках проекта «Вышитая карта Республики Татарстан» - две вышитые карты республики и 45 уникальных полотенец. Над ними трудились народные и самодеятельные мастера, профессиональные художники-прикладники из Татарстана.

С 15 до 17 часов в зале имени Шакирова состоится торжественный концерт. В нем примет участие Раис РТ Рустам Минниханов. Для зрителей выступят более 500 артистов со всего Татарстана. В завершение концерта будут объявлены победители конкурса «Культурная столица Татарстана». Район-победитель получит сертификат на 3 млн рублей на реализацию одного из федеральных или региональных культурных проектов.

Непосредственно в День народного единства в ДК «Кадышево» пройдет первый городской фестиваль «Душа

народа». В нем также примут участие самодеятельные творческие коллективы. В ДК имени Саид-Галиева покажут театрализованное представление «Сказка ложь, да в ней намек».

Не останутся в стороне от празднования и такие очаги культуры, как городские библиотеки. В них откроются тематические выставки.

4 ноября в 15 часов в Доме-музее Василия Аксенова покажут документальный фильм об истории края «Глубь».

В СК «Олимпиец» пройдет первенство Казани по греко-римской борьбе среди юношей 14 лет.

Этой датой праздничные концерты не ограничатся. В частности, они состоятся еще в КЦ «Сайдаш» 7 ноября и в КДК имени Ленина 9 ноября.