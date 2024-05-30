Как же мы жили без телефона?

Все меняется стремительно. И нет уже домашних телефонов с диском для набора номера и лежащей сверху трубкой. Или таких же настенных, которые раньше, бывало, висели в общих коридорах. Помню, в заводской проходной был такой. По телевизору как-то увидела передачу, где в качестве приза победителю вручалась новейшая на тот момент модель телефона с определителем номера, кнопочным набором на передней панели, но все с той же трубкой, лежащей сверху. Это был 1997 год. Такой телефон имеется и у нас в квартире. После армии мой брат устроился в МВД и объездил всю республику, налаживая на местах связь со столицей. Работу свою очень любил, гордился ею. Но когда в начале 90-х связь стала меняться - появились радиотелефоны, трубки, потом сотовые кнопочные, то предпенсионного сотрудника не сочли нужным переучивать. В результате сокращение, потеря любимой работы... Наверное, именно он принес домой на память телефон с трубкой, который списали за ненадобностью. Его коллеги на поминках вспоминали, как он красиво работал! Вот в память о брате-связисте и стоит у меня на буфете последняя модель телефона с трубкой.

Фото: © Софья Хамидуллина

Сами мы долгое время жили без телефона. Просились к соседям позвонить, если что-то срочное, или бежали на улицу к телефонной будке рядом с домом. Поэтому первое, что мы приобрели на выданную сыну зарплату за полгода (такие задержки были не редкостью на многих предприятиях в конце 90-х), - это долгожданный телефон с трубкой. Сразу повесили его на стену. Правда, свисающим проводом заинтересовались кошки, они периодически его прогрызали. Чтобы не соблазнять их, через какое-то время мы приобрели трубку радиотелефона. Он был гораздо удобнее. Можно поговорить по телефону в любом месте - на кухне, диване или балконе. Так они и стоят рядом - два телефона, запараллеленные братом-связистом, включенные в телефонную сеть.

Все-таки замечательно, когда дома есть телефон! Если куда-то уехал, то позвонить домой, что ты уже на месте и все в порядке, - святое дело! Ведь мама ждет, волнуется. Задержка на работе, вызов врача, что-то узнать по 09, поздравить друзей - все это можно было сделать, не выходя из дома, не разыскивая двухкопеечную монету для уличного автомата и не беспокоя соседей.

Вскоре и первый сотовый телефон появился. Правда, иногда можно было услышать, что абонент недоступен, и это приводило к новому беспокойству. Но постепенно к сообщениям такого рода привыкли. Значит, абонент там, где со связью могут быть проблемы, например в метро.

Прогресс все наступал, и вот уже на смену простому кнопочному аппарату пришел смартфон. Можно разговаривать и видеть воочию собеседника. Вместо бумажных открыток пересылать «поздравлялки» к каждому празднику, не выходя из дома к синему почтовому ящику, куда раньше бросали письма. Кнопочный телефон и смартфон заменили огромные телефонные станции, откуда можно было позвонить в любую страну мира. Все это теперь у нас в руках в виде небольших устройств связи. Тебе подскажут, как лечиться, как правильно слово написать, сказку детям расскажут и мультфильм покажут, и еще много чего можно получить от смартфона.

Но появились и минусы - зависимость от гаджетов, когда исчезает живое общение. А сколько мошенников вокруг стали предлагать по телефону то одно, то другое, выманивая у нас из карманов, а точнее с электронных карт, деньги. Мы же, привыкшие доверять людям, нередко поддаемся на их уловки. Хотя нас постоянно убеждают: не верьте и сразу кладите трубку! А как не узнать подробности, если слышишь: «Это я, твоя внучка, попала в аварию, перешли деньги, чтобы откупиться». «У меня нет внучки»,- отвечаю я, и на другом конце провода ко мне сразу теряют интерес.

И все равно, как и прежде, мы ждем звонков от своих близких. Особенно если они далеко от нас. Нам важно услышать родной голос: «Мама, у меня все в порядке!»

Софья Хамидуллина,

Казань