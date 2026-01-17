Какая еда поможет избежать холодового стресса во время Крещенского купания

Специалисты напоминают: безопасность зависит не только от оборудования купелей, но и от подготовки организма. Правильно подобранные продукты помогут стабилизировать терморегуляцию и избежать переохлаждения. Сделайте акцент на качественной и проверенной продукции с высоким содержанием витаминов.

Подготовка к погружению

За час-два до купания необходимо создать энергетический запас. Организму потребуются силы для борьбы с холодовым стрессом, поэтому голодать перед процедурой категорически нельзя. Сделайте ставку на каши из цельных круп, например, овсянку или гречку. Они содержат сложные углеводы, которые обеспечивают длительный приток энергии и предотвращают резкое падение сахара в крови. Клетчатка в составе качественного зерна поддерживает пищеварение и стабилизирует теплообмен.

– Дополнительно употребляйте натуральные иммуностимуляторы. Мед с имбирем и лимоном насытит организм витамином C и поможет адаптироваться к ледяной воде. Имбирь мягко разогреет изнутри и улучшит циркуляцию крови, – отметила менеджер по качеству филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в РТ Наталия Морсакова. По словам эксперта, теплые травяные чаи с шиповником или ромашкой подготовят сосуды к контрасту температур.

Восстановление после купания

В первые 30-60 минут после выхода из воды критически важно согреться и восполнить потери тепла. Оптимальным вариантом станет горячий куриный бульон с добавлением чеснока. Белок и электролиты, содержащиеся в бульоне, помогут быстро восстановить силы, а чеснок сработает как природный антисептик.

Важно использовать для бульона качественное мясо птицы, прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу, чтобы гарантировать его качество, безопасность и пользу. Подойдут также фрукты и ягоды. Яблоки и клюква ускорят нормализацию иммунитета и снимут воспалительные процессы. Орехи и сухофрукты обеспечат организм калием и магнием для поддержки сердечной мышцы. Жиры, содержащиеся в орехах, дадут необходимые калории для окончательного согревания.

Запрещенные продукты

Главная ошибка многих купальщиков - спиртное. Его употреблять нельзя ни в коем случае! Алкоголь создает ложную иллюзию тепла, но на самом деле он расширяет сосуды и ускоряет теплопотерю. Это многократно повышает риск гипотермии и создает колоссальную нагрузку на сердце в ледяной воде.

– Избегайте тяжелой и жирной пищи, фастфуда и острых специй. Жирное мясо замедляет кровоток и перегружает желудок, что мешает организму тратить силы на обогрев.

Кофе и газированные напитки также под запретом, так как они могут спровоцировать обезвоживание или аритмию на фоне стресса,– добавила Наталия Морсакова.