КАМАЗ разгромил «Урал»

13-й тур Первой лиги завершился разгромной победой КАМАЗа над «Уралом» – встреча в Набережных Челнах завершилась со счётом 5:1. В первом тайме в ворота команды из Екатеринбурга влетело три мяча, отличились Даниил Моторин, Мухаммад Султонов и Руслан Апеков. На 21-й минуте игрок «Урала» Мартин Секулич не реализовал пенальти, однако до перерыва Илья Ишков отквитал один гол. Во второй половине встречи до разгромного счёт довели Даниил Моторин и Давид Караев.

Благодаря победе КАМАЗ поднялся на шестую строчку в таблице, набрав 22 очка. От зоны прямого выхода в РПЛ челнинцев отделяют пять очков.