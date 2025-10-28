Казань и Сургут связал новый регулярный авиарейс

С ноября 2025 года авиакомпания Nordwind Airlines в партнерстве с перевозчиком «Икар» запускает регулярные прямые рейсы по маршруту Казань — Сургут. Полеты будут выполняться дважды в неделю на современных лайнерах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров.

Согласно расписанию, вылет из Казани запланирован по понедельникам и пятницам в 22:35, время в пути составит 2 часа 25 минут. Обратные рейсы из Сургута будут осуществляться по вторникам и субботам в 04:15, с продолжительностью полета 2 часа 40 минут.