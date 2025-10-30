Казань примет рыцарский турнир

С 2 по 4 ноября в столице Татарстана впервые состоится международный рыцарский турнир-фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое».

На эти дни спортивный комплекс «УНИКС» КФУ станет настоящим порталом в эпоху рыцарей. На участие в турнире зарегистрировались лучшие спортсмены из разных движений исторической реконструкции из регионов России, а также Казахстана и Кыргызстана. В личных состязаниях примут участие не менее 150 бойцов, а в турнирных направлениях - более 250, рассказали организаторы фестиваля на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Анастасия Софьина отметила, что проект рыцарского турнира-фестиваля «Казань. Путешествие в прошлое» стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии для развития туристической инфраструктуры и проведения событийных мероприятий на территории РТ в 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Фестиваль должен стать достойным событийным мероприятием и привлечь в Казань и Татарстан туристов осенью, в период низкого туристического сезона. По предварительным прогнозам, специально на фестиваль в наш город приедут около 10 тысяч гостей из разных регионов России.

Организатор фестивалей «Битва эпох» и «Великий Болгар», исполнительный директор компании «Путешествие в прошлое» Алексей Кокурин рассказал, что у фестиваля сильное спортивное направление. Татарстан представят 8 бойцов из Казани и Зеленодольска, среди них и девушки.

Кроме основной турнирной программы на фестивале будут организованы 7 тематических исторических площадок.

Например, все гости смогут посетить масштабную историческую ярмарку. Также будут работать зоны с интерактивными экспозициями, мастер-классами по стрельбе из лука и историческому фехтованию. Здесь будут открыты две площадки, где можно будет облачиться в рыцарские доспехи и попытать свои силы в любительском бою. Одна из таких площадок - специально для маленьких детей.

Отдельное внимание уделено образовательной программе: лекции по экспериментальной археологии, исторические игротеки и экскурсионные маршруты по фестивалю.

На улице расположатся настоящая походная кузница и литейная мастерская. Здесь можно будет увидеть, как мастера чинят рыцарские доспехи, поврежденные во время боев. А еще каждый желающий сможет сковать себе сувенир на память.

- Конечно, рыцарские бои можно посмотреть в разных фильмах, но когда ты вживую видишь такое яркое зрелище, понимаешь, что это красивое, сложное спортивное состязание. Это действительно настоящий спорт. Он воспитывает в людях уважение друг к другу, уважение к своей стране, уважение к женщине, - поделился впечатлениями директор социально-спортивных объектов Казанского федерального университета Александр Луконин.

Кстати, на рыцарских турнирах мужчины нередко делают предложение руки и сердца своим возлюбленным.

Например, в прошлом году на фестивале «Великий Болгар» в романтической обстановке было сделано два романтических предложения. Так появились две новые семьи - одна из Казани, другая из Челябинской области. И они тоже приедут на фестиваль «Казань. Путешествие в прошлое».