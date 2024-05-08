Казань продолжает застраиваться по принципу муравейника?

Проблема уплотнительной застройки имеет корни в непонятных, во всяком случае, простым гражданам принципах городского планирования. Почему где-то прямо посреди густонаселенного микрорайона можно воткнуть еще один дом и это вполне будет согласовываться с этими принципами - большая тайна.

Недавно в редакцию «КВ» обратились казанцы, живущие рядом с бульваром «Белые цветы». Они рассказали, что около перекрестка Четаева - Абсалямова по адресу: Абсалямова, 33а, должны были построить детский досуговый центр, а теперь планируется жилой 16-этажный дом. Правда, проекта дома никто не видел.

Высотка вместо детского центра?

Эта история тянется аж с 2016 года. Именно тогда инициативная группа жильцов домов №35, 37 и 39 начала вести переписку с исполкомом города. Фабула нехитрая: в том же году местным жителям пообещали открытие центра общения и досуговых занятий на этом участке примерной площадью около 3600 квадратных метров. Долго здесь был просто огороженный забором участок. Коммуникаций никаких, территория была фактически заброшена. По словам местных жителей, в 2020 году на ней возвели разноцветное одноэтажное здание. Сейчас никакие работы здесь не ведутся. Аншлаги на металлическом заборе пустуют. Даже охраны не видно.

В 2020 году около перекрестка Четаева - Абсалямова появилось разноцветное одноэтажное здание, а с тех пор никакие работы здесь не ведутся

Однако, как выяснила инициативная группа жителей, эта земля давно сдана в аренду коммерческой структуре. А сейчас и вовсе принадлежит конкретному застройщику. И в ближайших его планах воткнуть в этом месте большой жилой дом.

Чем же недовольны местные жители? Нет, не отсутствием кружков для детей. Тем более что они имеются в пешей доступности.

Самые главные опасения инициативной группы заключаются в возможной возрастающей нагрузке на инженерную и социальную инфраструктуру этого района. То есть они боятся столкнуться с типичными проблемами, возникающими при уплотненной застройке. А то, что Квартала в Казани плотно застроены, ни у кого сомнений не вызывает. Перечислим проблемы кратко: перегрузка гимназии №179 и окрестных детсадов, нехватка парковочных мест, увеличение ежедневных пробок на Четаева, а также дискомфорт для жителей соседних домов. От планируемой на участке многоэтажной «свечки» до ближайшего дома по Абсалямова, 35 получается не более 35 метров. При такой застройке нижние этажи 35-го дома будут отрезаны от солнечного света. А в этом доме около 35% квартир однокомнатные, что кардинальным образом влияет на их освещенность.

Вопросы без ответов

Корреспондента «КВ» интересовал всего один ключевой вопрос: к каким последствиям с точки зрения нагрузки на инженерные сети, автодороги и социальную инфраструктуру может привести появление нового жилого здания примерно на 100 квартир и без того в плотной застройке? С ним он обратился и в МБУ «Институт развития города Казани», и в пресс-службу горисполкома, и в ГБУ «Институт пространственного планирования РТ».

Пресс-служба исполкома города ограничилась краткой констатацией фактов: «Данный земельный участок, как и объект на нем, принадлежит частному лицу. Он пересмотрел свои планы в отношении своего земельного участка и теперь планирует возвести жилой дом. Это разрешено, поскольку земельный участок по градостроительным документам находится в зоне жилой застройки. Добавим, что при этом застройщик планирует сохранить досуговый центр. Он будет располагаться либо на первых этажах жилого дома, либо в пристройке». Тут все предельно просто: раз зона жилой застройки, то хоть 100 домов на 1000 квартир можно воткнуть. Зачем думать о последствиях?

В Управлении архитектуры и градостроительства Казани сослались на некие сложные для рядового гуманитария формулы. Потом посетовали на то, что без досконального анализа ответить на данный вопрос невозможно. Что, впрочем, и так было ясно.

Институт развития города прислал вполне ясный и вместе с тем не очень информативный ответ: «Расчет делается по нормативам, выявляется потребность на определенное количество мест. Места по существующим объектам в расчет берутся исходя из проектной мощности соцобъектов. На земельные участки плотность рассчитывается при проектировании и согласовании архитектурно-градостроительного облика. На территории больше, чем земельные участки, плотность рассчитывают в проекте планировки территории, но в пределах показателей, заложенных в генеральном плане. Нет проблемы со строительством новых жилых комплексов, так как есть расчеты в генплане. Там, где состояние инфраструктуры позволяет и предельных показателей жилья генплана для конкретных территорий не достигнуто, можно уплотнять застройку. Там, где есть потребность в строительстве улично-дорожной сети, социальных объектов, эти мероприятия закладываются в проект планировки территории (ППТ). В ППТ на сегодня прописываются не только условия, но и этапы их реализации».

А что же делать с возрастающей на город нагрузкой? Вообще, расчеты нагрузки на социальную и инженерную инфраструктуру - это вотчина Института пространственного планирования. Но их пресс-служба не смогла назвать сроки, в которые их специалисты смогут что-нибудь конкретное ответить. Да и в принципе не гарантировала содержательный ответ, что, по сути, было вежливой формой отказа.

Корреспондент «КВ» обратился за помощью к общественникам, которые продолжительное время занимаются проблемами развития города и поэтому могут считаться экспертами в данном вопросе. Однако и здесь его ждало некоторое разочарование. Известный урбанист Дмитрий Сагдеев отказался комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что он концептуально не против точечной застройки и не является экспертом в строительстве. Он отметил только, что, по его мнению, Квартала - это самый непроблемный район с точки зрения загрузки улиц.

Застройщик не настроен на конструктивный диалог

Согласно данным ЕГРН, земельный участок, о котором идет речь, сейчас находится в собственности ООО «Специализированный застройщик «Арт-СтройДом-1». Корреспондент «КВ» направил в организацию письменный запрос с просьбой разъяснить ситуацию: будет ли в итоге построен дом? какой этажности? когда начнется и завершится строительство? Но руководство строительной компании попросту проигнорировало запрос СМИ. Секретарь директора этой организации в ходе целой серии звонков не смогла даже точно пояснить, намерены они отвечать в принципе или нет. Что ж, это их право. Однако в данном случае активные граждане и СМИ в очередной раз сталкиваются с большой проблемой недостаточности информации. Что в конечном итоге обязательно приводит к недостоверным слухам.

Вывод из этой истории можно сделать только самый неутешительный: уплотнять Казань многоэтажными жилыми домами будут и дальше, даже несмотря на очевидные минусы таких решений. Возможно, эксперты на самом деле правы, и такая застройка благотворно влияет на развитие города. Однако хотелось бы какого-нибудь весомого обоснования тезиса о пользе «человейников».