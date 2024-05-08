Казань продолжает застраиваться по принципу муравейника?

Проблема уплотнительной застройки имеет корни в непонятных, во всяком случае, простым гражданам принципах городского планирования. Почему где-то прямо посреди густонаселенного микрорайона можно воткнуть еще один дом и это вполне будет согласовываться с этими принципами - большая тайна.
Недавно в редакцию «КВ» обратились казанцы, живущие рядом с бульваром «Белые цветы». Они рассказали, что около перекрестка Четаева - Абсалямова по адресу: Абсалямова, 33а, должны были построить детский досуговый центр, а теперь планируется жилой 16-этажный дом. Правда, проекта дома никто не видел.
Высотка вместо детского центра?
Эта история тянется аж с 2016 года. Именно тогда инициативная группа жильцов домов №35, 37 и 39 начала вести переписку с исполкомом города. Фабула нехитрая: в том же году местным жителям пообещали открытие центра общения и досуговых занятий на этом участке примерной площадью около 3600 квадратных метров. Долго здесь был просто огороженный забором участок. Коммуникаций никаких, территория была фактически заброшена. По словам местных жителей, в 2020 году на ней возвели разноцветное одноэтажное здание. Сейчас никакие работы здесь не ведутся. Аншлаги на металлическом заборе пустуют. Даже охраны не видно.
Однако, как выяснила инициативная группа жителей, эта земля давно сдана в аренду коммерческой структуре. А сейчас и вовсе принадлежит конкретному застройщику. И в ближайших его планах воткнуть в этом месте большой жилой дом.
Чем же недовольны местные жители? Нет, не отсутствием кружков для детей. Тем более что они имеются в пешей доступности.
Самые главные опасения инициативной группы заключаются в возможной возрастающей нагрузке на инженерную и социальную инфраструктуру этого района. То есть они боятся столкнуться с типичными проблемами, возникающими при уплотненной застройке. А то, что Квартала в Казани плотно застроены, ни у кого сомнений не вызывает. Перечислим проблемы кратко: перегрузка гимназии №179 и окрестных детсадов, нехватка парковочных мест, увеличение ежедневных пробок на Четаева, а также дискомфорт для жителей соседних домов. От планируемой на участке многоэтажной «свечки» до ближайшего дома по Абсалямова, 35 получается не более 35 метров. При такой застройке нижние этажи 35-го дома будут отрезаны от солнечного света. А в этом доме около 35% квартир однокомнатные, что кардинальным образом влияет на их освещенность.
Вопросы без ответов
Корреспондента «КВ» интересовал всего один ключевой вопрос: к каким последствиям с точки зрения нагрузки на инженерные сети, автодороги и социальную инфраструктуру может привести появление нового жилого здания примерно на 100 квартир и без того в плотной застройке? С ним он обратился и в МБУ «Институт развития города Казани», и в пресс-службу горисполкома, и в ГБУ «Институт пространственного планирования РТ».
Пресс-служба исполкома города ограничилась краткой констатацией фактов: «Данный земельный участок, как и объект на нем, принадлежит частному лицу. Он пересмотрел свои планы в отношении своего земельного участка и теперь планирует возвести жилой дом. Это разрешено, поскольку земельный участок по градостроительным документам находится в зоне жилой застройки. Добавим, что при этом застройщик планирует сохранить досуговый центр. Он будет располагаться либо на первых этажах жилого дома, либо в пристройке». Тут все предельно просто: раз зона жилой застройки, то хоть 100 домов на 1000 квартир можно воткнуть. Зачем думать о последствиях?
В Управлении архитектуры и градостроительства Казани сослались на некие сложные для рядового гуманитария формулы. Потом посетовали на то, что без досконального анализа ответить на данный вопрос невозможно. Что, впрочем, и так было ясно.
Институт развития города прислал вполне ясный и вместе с тем не очень информативный ответ: «Расчет делается по нормативам, выявляется потребность на определенное количество мест. Места по существующим объектам в расчет берутся исходя из проектной мощности соцобъектов. На земельные участки плотность рассчитывается при проектировании и согласовании архитектурно-градостроительного облика. На территории больше, чем земельные участки, плотность рассчитывают в проекте планировки территории, но в пределах показателей, заложенных в генеральном плане. Нет проблемы со строительством новых жилых комплексов, так как есть расчеты в генплане. Там, где состояние инфраструктуры позволяет и предельных показателей жилья генплана для конкретных территорий не достигнуто, можно уплотнять застройку. Там, где есть потребность в строительстве улично-дорожной сети, социальных объектов, эти мероприятия закладываются в проект планировки территории (ППТ). В ППТ на сегодня прописываются не только условия, но и этапы их реализации».
А что же делать с возрастающей на город нагрузкой? Вообще, расчеты нагрузки на социальную и инженерную инфраструктуру - это вотчина Института пространственного планирования. Но их пресс-служба не смогла назвать сроки, в которые их специалисты смогут что-нибудь конкретное ответить. Да и в принципе не гарантировала содержательный ответ, что, по сути, было вежливой формой отказа.
Корреспондент «КВ» обратился за помощью к общественникам, которые продолжительное время занимаются проблемами развития города и поэтому могут считаться экспертами в данном вопросе. Однако и здесь его ждало некоторое разочарование. Известный урбанист Дмитрий Сагдеев отказался комментировать сложившуюся ситуацию, сославшись на то, что он концептуально не против точечной застройки и не является экспертом в строительстве. Он отметил только, что, по его мнению, Квартала - это самый непроблемный район с точки зрения загрузки улиц.
Застройщик не настроен на конструктивный диалог
Согласно данным ЕГРН, земельный участок, о котором идет речь, сейчас находится в собственности ООО «Специализированный застройщик «Арт-СтройДом-1». Корреспондент «КВ» направил в организацию письменный запрос с просьбой разъяснить ситуацию: будет ли в итоге построен дом? какой этажности? когда начнется и завершится строительство? Но руководство строительной компании попросту проигнорировало запрос СМИ. Секретарь директора этой организации в ходе целой серии звонков не смогла даже точно пояснить, намерены они отвечать в принципе или нет. Что ж, это их право. Однако в данном случае активные граждане и СМИ в очередной раз сталкиваются с большой проблемой недостаточности информации. Что в конечном итоге обязательно приводит к недостоверным слухам.
Вывод из этой истории можно сделать только самый неутешительный: уплотнять Казань многоэтажными жилыми домами будут и дальше, даже несмотря на очевидные минусы таких решений. Возможно, эксперты на самом деле правы, и такая застройка благотворно влияет на развитие города. Однако хотелось бы какого-нибудь весомого обоснования тезиса о пользе «человейников».