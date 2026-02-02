Казань сэкономила 1,4 миллиарда рублей на закупках в 2025 году

В Казани подвели итоги работы по государственным закупкам за прошлый год. Специалисты городской дирекции по конкурентной политике и закупкам помогли сэкономить бюджету рекордные 1,4 миллиарда рублей. Это на 200 миллионов больше, чем в 2024 году.

Об успехах доложил директор ведомства Равиль Мударисов на аппаратном совещании в мэрии. Основная экономия сложилась из нескольких направлений: муниципальные закупки, работа с унитарными предприятиями, биржевая площадка и контроль лимитов финансирования.

Мэр Казани Ильсур Метшин высоко оценил работу дирекции. Он отметил, что профессиональная команда не только экономит деньги, но и создаёт равные условия для бизнеса, помогает муниципалитетам избегать ошибок и отсеивает недобросовестных поставщиков.

Как достигается экономия

За год было проведено 1106 конкурсных процедур на общую сумму более 14 миллиардов рублей. Объём закупок вырос на 20% по сравнению с 2024 годом.

Особое внимание уделялось поддержке малого бизнеса. Более 77% всех процедур (853 закупки) были специально размещены для малых предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма таких контрактов составила 4,3 миллиарда рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.

Конкуренция на торгах была высокой. Например, на закупки по техническому обследованию зданий подало заявки 25 претендентов. География участников тоже расширилась: впервые в казанских закупках участвовали компании из Донецкой и Херсонской областей. В целом, 72% выигравших компаний — представители Татарстана.

Работа с предприятиями и биржевая площадка

Дирекция также контролирует закупки городских унитарных предприятий, которые проходят по другому закону. За год было проанализировано более 16 тысяч заявок на сумму 25,6 миллиарда рублей. Для малого и среднего бизнеса здесь провели почти 9 тысяч процедур — на 12% больше, чем в 2024-м. Это позволило сэкономить ещё 780 миллионов рублей.

Отдельно была отмечена эффективность специализированной биржевой площадки, которая обеспечивает максимальную открытость сделок. В 2025 году на ней разместили более 16 тысяч лотов на 2,3 миллиарда рублей, сэкономив бюджету 149 миллионов.