План «Буран» в Казани продлен еще на два дня

news_top_970_100
Город
2 февраля 2026  11:24
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани продлен план «Буран» по действиям в условиях сильных снегопадов. Как заявил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике, режим будет действовать ещё два дня.

В связи с этим все образовательные учреждения города завтра, 1 февраля, продолжат работать в дистанционном формате. Решение о формате обучения на среду, 2 февраля, будет принято дополнительно по итогам завтрашнего дня.

Детские сады продолжат работу в особом режиме: в них будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане на борьбу со снегом и гололедицей вышли почти 500 единиц спецтехники
Казань сэкономила 1,4 миллиарда рублей на закупках в 2025 году
В Татарстане хирурги удалили пациентке гигантскую щитовидную железу размером с голову
План «Буран» в Казани продлен еще на два дня
В Казани вывезли вдвое больше снега, чем за всю прошлую зиму
«Рубин» отдал игрока в аренду в «Сарагосу»
В Казани отменят плату за парковки 2 февраля в связи с уборкой снега
Снегопад сбил расписание поездов между Казанью и Москвой