План «Буран» в Казани продлен еще на два дня

В Казани продлен план «Буран» по действиям в условиях сильных снегопадов. Как заявил мэр города Ильсур Метшин на деловом понедельнике, режим будет действовать ещё два дня.

В связи с этим все образовательные учреждения города завтра, 1 февраля, продолжат работать в дистанционном формате. Решение о формате обучения на среду, 2 февраля, будет принято дополнительно по итогам завтрашнего дня.

Детские сады продолжат работу в особом режиме: в них будут организованы дежурные группы для детей, чьи родители не имеют возможности оставить их дома.