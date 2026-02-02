В Казани вывезли вдвое больше снега, чем за всю прошлую зиму

За последние пять дней в Казани выпало 70% месячной нормы осадков. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, снегопады оказались интенсивнее, чем в рекордном 2024 году: на 2 февраля в столице Татарстана осадков выпало уже на 10% больше. Городские службы работают в усиленном режиме: только в январе вывезено 474 тыс. тонн снега — это вдвое больше, чем за пять месяцев прошлой зимы.

Мэр отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, транспортного коллапса в городе удалось избежать: «Город движется». Вместе с тем, он признал, что накопилось много жалоб по уборке дворовых территорий.

Для поддержания мобильности городской транспорт задействовал резервы: в метро запущен дополнительный состав, ещё один поезд готов выйти на линию. Работа по расчистке улиц и вывозу снега продолжается.