В Татарстане хирурги удалили пациентке гигантскую щитовидную железу размером с голову

Жительнице Альметьевска 71 года провели уникальную операцию в Республиканской клинической больнице (РКБ). Хирурги удалили ей разросшийся зоб щитовидной железы, который достиг размеров человеческой головы и начал сдавливать трахею, создавая угрозу удушья.

Как сообщает пресс-служба больницы, женщина почти 40 лет откладывала операцию из-за страха и решилась на неё только сейчас. Патология к этому времени стала опасной для жизни.

Операцию выполнили заместитель главного врача РКБ Руслан Зефиров и хирург Искандер Тохиржон. Врачи смогли удалить гигантские доли железы через небольшой разрез, что минимизировало травматичность вмешательства.

Уже через несколько дней пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии. Уходя из больницы, она благодарила врачей и сожалела, что потратила столько лет на страхи, откладывая лечение.