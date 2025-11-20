Казань вошла в топ-10 городов России по количеству баров и ресторанов

20 ноября 2025  10:33
Владислав Косолапкин

Столица Татарстана заняла место в десятке российских городов с наибольшим числом заведений общественного питания. Согласно исследованию, в Казани насчитывается от 600 до 850 баров и ресторанов.

Лидерами рейтинга стали Москва (5 157 заведений) и Санкт-Петербург (3 276 заведений). В одну группу с Казанью вошли такие города, как Краснодар, Новосибирск, Сочи и Екатеринбург.

В городах-миллионниках — Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Ростове-на-Дону и Перми — количество заведений общепита варьируется от 400 до 550.

Эксперты прогнозируют, что Москва продолжит наращивать ресторанно-барный кластер, а Санкт-Петербург сохранит статус центра авторских гастрономических концепций.

