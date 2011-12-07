Создаем оптимальные условия для хранения семенного материала

ПРИЧИНЫ ВОЗМОЖНОЙ НЕУДАЧИ. Зрелые семена содержат зародыш в покоящемся состоянии и запасные питательные вещества в твердом виде. Как защитный панцирь, окружает их отвердевшая семенная кожура. Основные причины потери всхожести семян при хранении - повышенное содержание влаги и повышенная температура в помещении, где они хранятся. Семена большинства культур из семейства крестоцветных, тыквенных, пасленовых с комфортом дождутся весны при температуре 10 - 12ºС с относительной влажностью воздуха в помещении не выше 60%. Повышение влажности всего на 1 - 2% резко увеличивает интенсивность дыхания семян и их температуру. Начинаются биохимические процессы, в результате которых семена плесневеют, могут загнить и погибнуть или значительно снизить всхожесть. В слишком влажной среде они начинают несвоевременно прорастать и погибают. ОДНИ ДОМА. Поэтому не стоит оставлять семена на зиму в неотапливаемом помещении на садовом участке. Да, при глубоком замораживании (от -15° и ниже) сухие семена хорошо сохраняют жизнеспособность, но для отсыревших даже неглубокое замораживание (от 0° до -10°) губительно. В наших краях зима никогда не устанавливается сразу, температура неоднократно переходит через 0°. Поэтому семена лучше перевезти в город, не оставляя надолго в сырости и холоде. БАНОЧКИ-КОРОБОЧКИ. В домашних условиях семена хранят в пакетах из плотной бумаги, помещенных в пластиковую тару или небольшие банки. Не полностью использованные семена оставляют в купленных пакетах, тщательно свернутых и защищенных от попадания влаги, и раскладывают в банки, на дно которых насыпают немного просушенной муки, кукурузного крахмала или другого гигроскопического материала. Крышку плотно закрывают.Нужно иметь в виду, что в пакетах из фольги семена уже через один-два года задыхаются и теряют всхожесть.А ЕСЛИ ЗАМОРОЗИТЬ? На долгое хранение (до 20 лет!) семена можно поместить в морозильную камеру. При этом совершенно не страдает качество, даже чаще всего улучшается всхожесть семян, сокращаются сроки и уменьшается протяженность периода прорастания.Но если вы не уверены, что получилось добиться достаточно хорошей просушки семян, лучше не убирать их в морозилку, чтобы не убить зародыши. СРОК ХРАНЕНИЯ. Обычно на упаковках с семенами производитель указывает, до какого срока их можно использовать. Если семена достались по случаю от соседей или были собраны на своем участке, полезно помнить, что семена сельдерея, лука репчатого и лука-порея сохраняют высокую всхожесть один-два года. Два-три года можно хранить семена петрушки, укропа, кориандра. На год дольше - салата, моркови, перца сладкого, гороха. Семена репы, свеклы, цветной капусты, кольраби, баклажана взойдут и через 5 лет. Столь же долгохранящимся можно назвать посевной материал томата, редиса, редьки, капусты белокочанной, бобов и фасоли. И наконец самые терпеливые - семена тыквенных культур не потеряют всхожести через 6 - 8 лет.И это не предел! При оптимальных условиях семена могут сохранять всхожесть еще 3 - 5, а некоторые (томаты) и 10 лет. Интересно, что время, в течение которого семена сохраняют всхожесть, зависит от погодных условий сезона, в который они были получены: выращенные в теплое солнечное лето хранятся дольше, чем созревшие в холодное и дождливое.УКРОМНОЕ МЕСТЕЧКО. Семена нельзя хранить в кухонном помещении из-за большого перепада влажности. Не следует их также держать на дверце холодильника, так как при каждом открывании холодные предметы контактируют с теплым воздухом и на них конденсируется влага.Наиболее подходящее место - жилые комнаты, хотя температура там на несколько градусов выше оптимальной, а при включенном центральном отоплении слишком сухой воздух. Но перепады температуры небольшие и нерезкие. Пожалуй, вряд ли найдется лучшее место для хранения семян, чем нижняя полка бельевого шкафа или нижний ящик письменного стола.