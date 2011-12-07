Удобрения про запас

ВЕСЕННЯЯ ПОДКОРМКА. Весной удобрения должны обеспечить растения питательными веществами для пробуждения, образования бутонов, листьев и первых завязей. В первую очередь это азот. Мочевина (карбамид) - удобрение, которое обязательно должно быть в хозяйстве садовода или огородника. Оно не только помогает поддержать растения в период роста и плодоношения. Ранневесеннее (до набухания почек) опрыскивание раствором мочевины (500 - 700 г на 10 л воды) поможет справиться с вредителями и возбудителями болезней. Внекорневая подкормка растений показана культурам при азотном голодании и осыпании завязей. ВРЕМЯ ПЛОДОНОШЕНИЯ. Для формирования цветков и плодов растениям необходим калий. При выборе калийного удобрения нужно учитывать, что многие культуры (томаты, картофель, огурцы, клубника, виноград, все ягодные кустарники) чувствительны к хлору. Поэтому лучше отдавать предпочтение сернокислым калийным удобрениям, таким как сернокислый калий (сульфат калия) и калимагнезия (сульфат калия и магния), которые хорошо усваиваются корнями растений. Для подкормки овощей в момент созревания плодов в закрытом грунте пригодится калийная (калиевая) селитра.ОСЕННИЕ УДОБРЕНИЯ. Осенью зеленым питомцам требуются фосфорно-калийные удобрения, способствующие ускорению вызревания тканей, одревеснению стволов и ветвей, приближению зрелости у поздних сортов. Это калиевая селитра и монофосфат калия. Для осенней подкормки клубники можно воспользоваться суперфосфатом.В КОМПЛЕКСЕ. Имеет смысл приобрести хорошо зарекомендовавшие себя комплексные удобрения: нитроаммофоску, азофоску, нитрофоску, аммофоску. Они содержат базовые элементы питания (азот, калий, фосфор) в достаточном количестве. Эти удобрения универсальны, но важно помнить, что под разные культуры их нужно вносить в разном объеме. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Если вы хотите добиться максимального урожая от какой-то культуры, приобретите специальные удобрения, предназначенные конкретно для корнеплодов, томатов, тепличных культур, земляники, зелени и т. д. Такие препараты дороже, однако они того стоят.МИКРОУДОБРЕНИЯ. Семь важнейших микроэлементов - железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт - принимают самое непосредственное участие в биохимических процессах и активно влияют на рост, развитие и урожайность растений, их устойчивость к заболеваниям, неблагоприятным факторам окружающей среды.Микроудобрения необходимы растениям на протяжении всего периода роста - начиная с этапа прорастания семян и вплоть до сбора урожая. Чтобы избавить садоводов от необходимости составлять сложный коктейль, подбирая мизерные дозировки вручную, компании-производители выпускают комплексы, в которые включены различные микроэлементы.ГУМАТЫ. Многие считают эти вещества удобрением, но это не совсем так. Гуматы - природные стимуляторы роста растений. Попадая в грунт, гуминовые вещества активизируют работу почвенных микроорганизмов, благодаря чему заметно улучшается структура почвы, ее водо- и воздухопроницаемость. Кроме того, гуматы помогают растениям адаптироваться к неблагоприятным погодным условиям. Это экологически чистые вещества, которые не накапливаются в растениях и безвредны для человека. Хорошо отзываются на применение гуминовых препаратов тыквенные, редис, перец, лук, баклажаны, помидоры, капуста, свекла, морковь.Препараты, в которых содержатся гуматы, рекомендуют использовать на малоплодородных песчаных и глинистых, известковых и щелочных почвах с низким содержанием железа. На плодородных черноземах ощутимого эффекта от этих удобрений не будет, они просто помогут поддержать плодородие почвы.ИННОВАЦИИ. Продвинутые садоводы сегодня все чаще отдают предпочтение удобрениям в хелатной форме. Хелат (от греческого chele, «клешня») - сложный органический комплекс, химическое соединение микроэлемента с хелатирующим (захватывающим) агентом. Такой агент прочно удерживает ионы микроэлементов в растворимом состоянии вплоть до момента поступления в растение, а затем высвобождает его, переводя в биологически доступную форму, и сам распадается на химические соединения, легко усваиваемые растениями.Эти комплексы биологически активны и близки по своей структуре к природным веществам, поэтому безвредны и эффективны для растения, особенно молодого. Именно на основе хелатов созданы препараты нового поколения для предпосевной обработки семян, последующих внекорневых подкормок растений и капельного орошения.Единственным их недостатком можно назвать высокую цену - производство стоит достаточно дорого. Однако достоинства препаратов в хелатной форме с избытком покрывают этот изъян.ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ. Чтобы удобрения принесли пользу и не причинили вреда, их применение нужно совмещать с правильным уходом за растениями. Какое бы удобрение вы ни выбрали, однокомпонентное или многокомпонентное, помните, что «недосол лучше, чем пересол». Чередуйте органические и минеральные подкормки, потому что лишь в комплексе они дадут хороший результат. Храните приобретенные упаковки в сухих помещениях. Соблюдайте дозировки и основные правила внесения минеральных удобрений, чтобы растения на вашем участке были здоровыми и красивыми, а фрукты и овощи - вкусными и полезными.