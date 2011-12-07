Казанцы покупают в сад сливу, но больше любят клубнику

В середине апреля постановлением Кабинета министров РТ была разрешена продажа посевного материала.

Торговлю открыли на рынках, а также в некоторых сетевых магазинах. На всех выездах из города работают небольшие рынки, где казанцы могут купить саженцы плодовых деревьев и кустарников. Корреспонденты «Казанских ведомостей» узнали, что сейчас сажают горожане у себя на садовых участках.

Май - самый непредсказуемый весенний месяц. Вот только что было холодно, снег с дождем, а уже на следующий день по-летнему распогодится настолько, что дачники торопятся высаживать рассаду в парник.

- Зевать не приходится, - говорит продавец садового центра в Высокогорском районе Марина. - Весной день год кормит, и кто хочет получить хороший урожай, тот должен поторопиться. К примеру, саженцы плодовых деревьев - яблонь, слив и вишен - надо посадить не позднее 20 мая, иначе они будут болеть и плохо приживутся.

По словам Марины, режим самоизоляции сказался на покупателях - в будние дни на рынке пустынно, лишь единицы покупателей приезжают за город.

Чтобы не было вопросов на полицейских постах, люди для поездки в питомники пользуются дачным разрешением и в целях экономии совмещают две цели.

- Сегодня у сына выходной, вот я его и уговорил поехать за саженцами, - рассказывает пенсионер Александр Федорович. - Сейчас выберем, не спеша, купим и сразу на дачу, высаживать.

Судя по тому, как подробно пенсионер описывал продавцу какие ему нужны яблони и сливы, Александр Федорович серьезно подготовился к покупке. Сделав несколько кругов по территории рыночка, он выбрал яблоню сорта «грушовка московская», сливу красную, калину, вишню двух сортов. Постарался взять самое вкусное, урожайное и раннее, чтобы угощаться первыми плодами уже через 3 - 4 года.

По словам специалиста питомника, у современных казанских дачников поменялся вкус. Если раньше у них были практичные требования к саду, то сейчас все больше хотят декоративности, красоты. Немало тех, кто создает у себя в саду уголок ландшафтного дизайна. Они покупают розы (здесь представлены десятки сортов), клематисы, сортовые кустарники барбариса, сирени. Пользуются спросом спиреи, гортензии - в питомнике предлагаются несколько сортов.

Новое веяние в ландшафтной моде - дикорастущие растения. Эстеты могут купить в питомнике высаженные в горшки дикоросы: мяту перечную, барвинок, очиток отогнутый, котовник. Они прекрасно будут расти и смотреться в компании туи, можжевельника, сортовой ирги, декоративной ивы, черемухи, рябины сорта «додонг». Чем не кусочек дикой природы на даче?

А те дачники, которые любят в саду поэкспериментировать, замахнуться на нечто этакое, не как у всех, могут попробовать вырастить штамбовую розу (это та, которая похожа на огромный букет роз, привязанный к стволу) или жительницу южных садов черешню. Специалисты утверждают, что есть сорта деревьев, которые выдерживают сильный холод и не замерзают зимой. А еще можно рискнуть и купить айву, саженцы тоже предлагаются.

Но, несмотря на эти ландшафтные изыски и необычные для наших краев деревья, главной любовью казанцев все же была и остается клубника.

- В день по несколько звонков принимаем от покупателей, интересуются, когда привезут рассаду виктории, - говорит продавец Марина. - Все-таки клубнику любят все!