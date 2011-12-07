Открываем сезон: что дачнику нужно сделать на своем участке в мае

Пора приступать к работе в саду и огороде. Дел много, и в мае их трудно приурочить к какой-то определенной дате. Многое зависит от погоды и места расположения участка. Понятно, что на южных склонах снег сходит раньше и земля прогревается лучше, растения быстрее пробуждаются от зимнего сна.

О том, как спланировать работу так, чтобы осталось время и на отдых, читателям «КВ» советует наш постоянный эксперт, кандидат биологических наук Ольга Леушева.

В САДУ

Снимают обвязку и осматривают штамбы плодовых деревьев. При необходимости залечивают повреждения, нанесенные грызунами и морозом. При желании обновляют побелку, помня, что теперь она носит чисто декоративный характер.

До набухания почек удаляют сухие и поломанные ветви и ветки с признаками заболеваний. Удаляют и сжигают гнезда зимующих вредителей и мумифицированные плоды.

Собирают и уничтожают вздувшиеся почки черной смородины, в которых зимует почковый клещ. Если заражены все почки, растение выкорчевывают и сжигают. Пока не проснулись почки, проводят профилактические опрыскивания. Можно воспользоваться готовыми фунгицидами и инсектицидами или ограничиться раствором мочевины (400 г на 10 л воды).

Устанавливают ловчие пояса на стволы плодовых деревьев, чтобы предотвратить проникновение в крону зимующих в почве вредителей.

Осматривают земляничные грядки – заглубляют выпирающие и приподнимают заглубленные растения. Собирают и сжигают сухие листья, рыхлят верхний слой почвы.

Продолжают прививку плодовых деревьев. До распускания почек стараются завершить посадки и пересадки кустов и деревьев.

Установив колья или шпалеры, подвязывают малину. При необходимости, удаляют больные и загущающие куст побеги.

Рано утром, предварительно разложив под кустами пленку (смазанную маслом), стряхивают оцепеневших от холода малинных жуков.

На случай возвратных заморозков устанавливают под деревьями и кустами емкости с водой, собирают кучи мусора для дымления.

Плодовые деревья по бутонам и после цветения опрыскивают смесью микроэлементов.

Подстригают потерявшую форму живую изгородь. Обрабатывают междурядья в плодовых насаждениях и ягодниках. Рыхлят уплотненную почву в приствольных кругах.

В ОГОРОДЕ

Проводят необходимую обработку земли на грядах (весеннюю перекопку, рыхление). Подкармливают многолетники раствором коровяка (1:8) с добавлением калийных и фосфорных удобрений (20 - 25г на 10 л).

Высевают морковь, петрушку, кориандр, укроп, лук репчатый и многолетние луки, щавель, салат, фенхель, репу и редьку для летнего потребления. Не стоит сеять редис после редьки, репы, дайкона и капусты. Высаживать томаты после картофеля, огурцы - после тыквы и кабачка.

Высаживают картофель. Чтобы не допустить пожелтения листьев чеснока, подкармливают растения мочевиной. При необходимости поливают.

Готовят теплицы и парники. Продолжают ухаживать за подрастающей рассадой. Закаливают ее, при необходимости подкармливают комплексным удобрением. В случае необходимости пикируют и подкармливают. При слабом росте увеличивают дозу мочевины, при сильном – добавляют фосфорно-калийные удобрения.

Высаживают в теплицы и под пленочные укрытия (но не в открытый грунт!) 45 - 60-дневную закаленную рассаду. Перед заморозком дополнительно укрывают растения нетканым материалом. Высевают огурцы и кабачки на рассаду.

В ЦВЕТНИКЕ

Клематисы и розы приоткрывают, опрыскивают фунгицидами, затем снова накрывают ящиками уже без лапника. В дальнейшем постепенно приучают их к солнечному свету.

При необходимости рассаживают многолетники, размножающиеся делением.

Подкармливают, опрыскивают против болезней и вредителей взрослые многолетники.

В начале месяца высевают однолетники: мак, душистый горошек, василек, календулу… Когда почва прогреется, приступают к посадке левкоя, гвоздики Шабо, бархатцев…

Хлопот в мае - невпроворот! Но именно весной человек устает особенно быстро. Не работайте до изнеможения! Погрейтесь на солнышке, полюбуйтесь пробуждающейся природой, вдохните аромат пробуждающейся земли, раскрывающихся почек, первых цветов… Он бодрит и придает силы, так необходимые нам в начале садово-огородного сезона!