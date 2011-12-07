Поможем пережить зиму дачным растениям

Об этом мы и попросили рассказать нашего постоянного консультанта — кандидата биологических наук Ольгу Леушеву.

ПРОБЛЕМА. Садово-огородные растения нуждаются в укрытии на зиму, с этим не поспоришь. Казалось бы, закутай кусты, деревья или цветы толстым слоем плотной ткани и не беспокойся. Но растения в отличие от нас не теплокровные существа. Если мы можем согреться, надев на себя шубу, то растения укутывать бесполезно. В зимнее время тепло поступает от земли, и чтобы в укрытии была комфортная температура, необходимо уменьшить теплопотери при помощи теплоизолирующих материалов. Различные чехлы и прочие ухищрения служат еще и защитой от солнечных ожогов и ветра.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР. При выборе кандидатов на комфортную зимовку следует учитывать способность растения выдерживать низкую температуру, сырость, весенние ожоги и другие неблагоприятные факторы, которые связаны с наступлением зимы. А также способность восстанавливаться после замерзания.

В первую очередь нужно помочь перезимовать теплолюбивым культурам, молодым саженцам и поврежденным растениям.

Среди декоративных серьезному укрытию подлежат розы и клематисы. Для остальных многолетников достаточно слоя мульчи и средств для снегозадержания.

Среди хвойных в укрытии нуждаются молодой можжевельник, туя, самшит, кипарисовик, некоторые сорта ели.

СРОКИ. Торопиться не стоит. Первые заморозки не страшны для многолетников, они дают возможность растениям приготовиться к зиме. Небольшой снег также не повредит.

Преждевременно установив укрытие, мы не даем растениям насладиться последним теплом солнечных лучей, вобрать в себя остатки питательных веществ и распределить их по веточкам и листикам, нарастить корни и закончить вызревание тканей. Но дожидаться стойких морозов тоже не стоит.

ПОД СНЕЖНЫМ ПОКРЫВАЛОМ. Основной теплоизолирующий материал подарен нам самой природой — это снег. Если бы слой рыхлого снега лежал на участке всю зиму, об укрытии можно было бы не беспокоиться. Поэтому следует позаботиться о снегозадержании, а все защитные приспособления сооружать так, чтобы их покрывал снег.

ЛАПНИК. Один из лучших природных материалов — ветки хвойных деревьев. Они обеспечивают воздухопроводимость, отлично задерживают снег, не дают растениям запревать и загнивать, если среди зимы вдруг началась оттепель. Лапником можно укрывать все — от газонной травы до деревьев и кустов. Ветви просто раскладывают на клумбе или газоне. Лапником обвязывают кусты роз и молодые саженцы.

Но заготовка лапника возможна лишь, если поблизости ведется санитарная рубка леса. Нельзя самовольно повреждать хвойные деревья, тем более молодые, самые доступные.

Следует иметь в виду, что иголки к весне осыпаются, начинают разлагаться, и таким образом повышается кислотность почвы.

МУЛЬЧА. Практически все зимующие растения можно посыпать мульчей. Но особенно это важно для луковичных и растений с поверхностной корневой системой, а потому недостаточно холодостойких.

В качестве мульчи можно использовать перегной, опилки, торф и иные материалы. Часто грядки и клумбы засыпают опавшей листвой — сухие листья, рассыпанные по земле, отлично выполняют функцию теплоизоляции.

Специалисты не советуют укрывать растения опавшими листьями плодовых деревьев, так как на них зимуют патогенные микроорганизмы и вредители. Лучше использовать листья дуба, березы, клена, рябины. Листву раскладывают на клумбе или в приствольном круге слоем от 10 до 20 см. Чтобы ветер не унес листья, их фиксируют ветками или другими предметами.

Солому можно использовать с оговоркой, поскольку она намокает, что способствует развитию плесени, в ней часто селятся мыши.

ПОД ШЕЙКУ. Иногда советуют окучивать, то есть подсыпать землю, торф или опилки к основанию ствола. Таким образом в области корневой шейки повышается температура, но для некоторых растений, склонных к подопреванию, окучивание может стать причиной гибели. В нашем регионе климат неустойчивый, зима устанавливается не сразу, поэтому окучивать растения следует с осторожностью, только после того, как установятся морозы и почва подмерзнет.

НАКЛОН, ЕЩЕ НАКЛОН. Как правило, садоводы пригибают малину, чтобы не пострадала верхняя часть растения, которая более восприимчива к холодам. Но пригибают и кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. В землю вбивают колышек и верхнюю часть растения закрепляют в горизонтальном положении с помощью веревок или проволочной дужки. В продаже есть специальные проволочные подставки, оснащенные кольцами для поддержания кустов.

Под растение подкладывают доски или решетки, чтобы ветки не загнили от сырости. Делать это нужно до наступления морозов, иначе древесина станет слишком хрупкой. Особо деликатные растения (крупнолистная гортензия, кустарниковая и плетистая роза, вейгела) прикрывают сверху нетканым полотном. Весной кусты необходимо распрямить, иначе растения искривятся.

ВЫБОР ЕСТЬ. Наиболее эффективным вариантом укрытия долгое время считалась мешковина. Под ней растения не преют и не горят. Покрытие можно использовать даже без каркаса, просто набросив материал на ветки и обвязав сверху веревкой. Единственный минус — его высокая цена.

Джутовая сетка — еще более дорогой вариант мешковины. Кроме того, она не обладает мягкостью и с ней трудно работать.

Пленка. Без нее невозможно сделать воздушно-сухое укрытие для самых требовательных растений — роз и гортензий. Но к пленке нужен особый подход, иначе сырость и плесень погубят растения.

Композитное полотно — новинка среди укрывных материалов. Материал состоит из геотекстиля и мелкоячеистой пластиковой сетки. При установке конструкции из композитного полотна необходимо дополнительно создавать каркас, так как форму материал не держит.

Чаще всего для укрытия растений на зиму используют нетканый белый материал или геотекстиль плотностью от 80 г на 1 м². Такая ткань не мокнет и хорошо выполняет свои защитные функции. Сейчас торговля предлагает готовые чехлы различной формы и плотности. Если использовать эти материалы в разном сочетании, можно создать действительно надежные укрытия.

ВОЗДУШНО-СУХОЕ УКРЫТИЕ. Это наиболее трудоемкое и в то же время одно из самых эффективных зимних укрытий. Оно состоит из прочного каркаса, выдерживающего тяжесть снега (высотой до 60 см), утепляющего и влагоизолирующего слоев. Каркас делают из толстой проволоки, щита, деревянного ящика, уложенного на опоры.

В качестве теплоизолирующего материала используется нетканый материал или полотнища любой ткани. Влагоизолирующий слой делают из прозрачной или черной полиэтиленовой пленки. В первом случае необходимо дополнительно притенить конструкцию, иначе весной защитное сооружение превратится в парник и растения перегреются. Необходимо пользоваться только сухими материалами, чтобы избежать дополнительной влажности. Также нужно сделать отверстия для проветривания.

ВОЗДУШНО-МОКРОЕ УКРЫТИЕ. Целью такого укрытия является создание воздушной прослойки вокруг менее капризных растений. При этом само растение не изолируется от влаги, намокает и просыхает в результате проветривания, но очень важно не прижимать его плотно к земле во время сооружения конструкции. Можно соорудить низкую опору или положить нетканый материал прямо на остатки стеблей, которые торчат после обрезки. При таком способе защиты растение можно держать в укрытии в любую погоду, сроки раскрытия не критичны.