Огородные войны: в борьбе с медведкой помогут бархатцы и килька

За советом «КВ» обратились к нашему постоянному эксперту, кандидату биологических наук Ольге Леушевой.

НА МЯГКОМ МЕСТЕ. Чем мягче и плодороднее земля на участке, тем лучше в ней живется не только растениям, но и тем, кто не прочь ими полакомиться.

Медведка — насекомое, наносящее большой ущерб садам и огородам, селится прежде всего на богатой перегноем, увлажненной почве. Особенно ее привлекают теплицы. Вредитель повреждает корни и корневые шейки растений, корнеплоды и луковицы, высеянные семена. О наличии на участке медведки свидетельствуют небольшие холмики из характерно скатанных комочков почвы. И то, что ухоженные огородные растения увядают один за другим.

НА ЛИЦО УЖАСНАЯ. Когда видишь это казалось бы неуклюжее, густо опушенное темно-бурое существо с мощными передними лапами, понимаешь, почему оно получило такое название. Впрочем, иногда его называют «волчок», а за наличие клешней с зубчатой пилочкой — земляной рак. Есть и еще одно прозвище — «капустянка» и «капустница» — за особое пристрастие к этой культуре.

Насекомое кажется неповоротливым, а на самом деле оно летает, плавает, но главное — старательно копает в земле ходы. И это осложняет борьбу с плодовитым вредителем.

СПОСОБОВ БОРЬБЫ МНОГО. Гарантированного способа избавления от земляного рака до сих пор нет, но существует множество народных рецептов, помогающих значительно уменьшить количество насекомых или отпугнуть их от своего огорода.

— Прежде всего это ранняя весенняя и глубокая осенняя вспашка или перекопка, глубокое рыхление почвы на 15 см в течение всей вегетации. Так можно разрушить ходы медведки, уничтожить ее яйца и личинки.

— Рассаду особо ценных сортов высаживают в грунт в стаканчиках — вредитель не может подобраться к корням, если окружить их пластиком или металлом. Лучше, если края емкости будут возвышаться над поверхностью земли.

— В мае, когда медведка летает, на участке устанавливают какой-нибудь источник света, а под ним размещают емкость с водно-керосиновой эмульсией. Кстати, так можно успешно бороться и с другими вредителями.

— Внимательно осматривают завозимый навоз, а ранней весной окружают кучи канавками-ловушками.

— Отпугивает медведку разведенный птичий помет. Его настоем нужно полить землю в сухую погоду.

— В начале мая раскладывают на участке небольшие приманочные кучки из свежего навоза. Через 25 дней просматривают, обнаруженные яйца или молодые личинки уничтожают. Осенью устраивают ловчие ямы (50×50×50 см), которые заполняют полуперепревшим навозом, предпочтительнее конским, и присыпают землей. Когда наступят постоянные заморозки, яму открывают, и навоз с забравшимися в него вредителями разбрасывают по мерзлой земле.

— Подключают к борьбе кур, которые, разгребая лапами землю, разрушают ходы и выклевывают зловредных насекомых.

— Втыкают зеленые ветки ольхи на расстоянии 1,5 м одна от другой. Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий — насекомое не переносит запаха этого растения.

— Вокруг теплиц и по периметру грядок устраивают неглубокие бороздки 6 — 8 см, заполняя их песком, смоченным керосином.

— Раскладывают отравленные и смазанные подсолнечным маслом зерно или комбикорм. Чтобы приманку не склевали птицы и не съели домашние животные, ее накрывают железом, кусками шифера или толя.

— Вкапывают емкости с перебродившим пивом (можно добавить в него чайную ложку меда).

— Отпугивают вредителя разложенные на гряды отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки).

— Не нравится насекомым шум от установленных на огороде ветряков (трубы с закрепленными пропеллерами).

— Губительно действует на медведок раствор стирального порошка (4 ст. ложки на 10 л воды).

ХИМИЯ — НЕ ВАРИАНТ. И, наконец, для борьбы с медведкой разработаны специальные препараты: гром, гризли, медветокс, фенаксин. Но применять химические методы защиты рекомендуют только в крайнем случае, когда другие методы оказываются недостаточными.

Борьба с медведкой требует терпения. Победить ее раз и навсегда вряд ли получится, но сократить количество вредителей на участке вполне возможно.