Казанцев ждут длинные ноябрьские выходные: как отдыхаем в ноябре 2024 года

Жителей Казани ожидают продолжительные ноябрьские выходные - целых четыре дня подряд для отдыха. Согласно официальной информации, нерабочими днями объявлены 2, 3, 4 и 6 ноября.

Такое расписание сложилось благодаря двум праздникам. 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства, а 6 ноября Татарстан празднует День Конституции республики. Кроме того, выходной с субботы 2 ноября переносится на понедельник 3 ноября, что позволяет создать непрерывный период отдыха.

Управление труда Казани также сообщает о сокращении рабочего дня на один час в предпраздничные дни - 1 и 5 ноября. Это означает, что в пятницу перед выходными и во вторник после них рабочий день будет заканчиваться на час раньше.