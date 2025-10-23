Казанцев ждут длинные ноябрьские выходные: как отдыхаем в ноябре 2024 года

23 октября 2025  15:20
Автор:
Владислав Косолапкин

Жителей Казани ожидают продолжительные ноябрьские выходные - целых четыре дня подряд для отдыха. Согласно официальной информации, нерабочими днями объявлены 2, 3, 4 и 6 ноября.

Такое расписание сложилось благодаря двум праздникам. 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства, а 6 ноября Татарстан празднует День Конституции республики. Кроме того, выходной с субботы 2 ноября переносится на понедельник 3 ноября, что позволяет создать непрерывный период отдыха.

Управление труда Казани также сообщает о сокращении рабочего дня на один час в предпраздничные дни - 1 и 5 ноября. Это означает, что в пятницу перед выходными и во вторник после них рабочий день будет заканчиваться на час раньше.

