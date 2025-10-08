Казанцы активно переходят на цифровую оплату проезда в электротранспорте

За десять месяцев текущего года пассажиры наземного электротранспорта Казани осуществили более 292 тысяч оплат проезда с использованием современных цифровых технологий. Согласно данным МУП «Метроэлектротранс», наибольшей популярностью пользуется оплата через QR-код - 228 тысяч транзакций, тогда как оплата по геолокации была использована 63 тысячи раз.

Мобильное приложение «Казань транспорт», обеспечивающее возможность безналичного расчета, было установлено более 24 тысяч раз с момента его запуска. Для использования сервиса пассажирам необходимо привязать банковскую карту в приложении и активировать функции геолокации и Bluetooth при входе в транспортное средство.

Технологический процесс предусматривает автоматическое сопоставление местоположения пассажира с координатами транспортного средства с последующей отправкой подтверждения об успешной оплате. Альтернативным способом остается использование информационных стикеров с QR-кодом, размещенных в салонах трамваев и троллейбусов.