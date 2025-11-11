Казанец потерял более 100 тысяч рублей при покупке видеокарты через интернет

Очередной случай интернет-мошенничества зарегистрирован в Казани. 31-летний житель города обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств при попытке приобретения компьютерной видеокарты.

Как установили правоохранители, потерпевший нашел на популярной интернет-площадке заманчивое предложение о продаже комплектующего. После согласования стоимости и условий доставки недобросовестный продавец запросил полную предоплату и предоставил реквизиты банковской карты.

Мужчина перечислил на указанный счет свыше 100 тысяч рублей, после чего связь с продавцом неожиданно прервалась. Мошенник перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения, что заставило покупателя осознать факт мошеннических действий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.