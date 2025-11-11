Казанец потерял более 100 тысяч рублей при покупке видеокарты через интернет

news_top_970_100
Город
11 ноября 2025  17:55

Очередной случай интернет-мошенничества зарегистрирован в Казани. 31-летний житель города обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств при попытке приобретения компьютерной видеокарты.

Как установили правоохранители, потерпевший нашел на популярной интернет-площадке заманчивое предложение о продаже комплектующего. После согласования стоимости и условий доставки недобросовестный продавец запросил полную предоплату и предоставил реквизиты банковской карты.

Мужчина перечислил на указанный счет свыше 100 тысяч рублей, после чего связь с продавцом неожиданно прервалась. Мошенник перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения, что заставило покупателя осознать факт мошеннических действий.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. 

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом
Казанец потерял более 100 тысяч рублей при покупке видеокарты через интернет
На пост руководителя молодежного комитета Казани поступило рекордное число заявок
В Нижнекамске молодой водитель погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля
«Рубин» продлил свою серию без побед
«Рубин» продлил свою серию без побед
Ноябрь в Татарстане принял эстафету теплой осени
Ноябрь в Татарстане принял эстафету теплой осени
На Мамадышском тракте в Казани ввели сезонное ограничение скорости
В Зеленодольске мошенник лишил сироту квартиры, подаренной государством