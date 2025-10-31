Казанские сельхозярмарки показали рекордные продажи в осеннем сезоне

Осенняя серия сельскохозяйственных ярмарок в Казани продемонстрировала впечатляющие экономические результаты — общий объем продаж за сентябрь и октябрь достиг 303,4 млн рублей. На семи торговых мероприятиях, развернутых на 14 городских площадках, было реализовано 280,9 тонн свежих овощей, 221,6 тонн картофеля и 113,7 тонн мясной продукции.

По данным комитета потребительского рынка городского исполкома, в осенних ярмарках приняли участие производители из 22 муниципальных районов Татарстана и 24 организации агропромышленного комплекса. Помимо основной сельхозпродукции, горожане активно приобретали молочные изделия, товары для подсобных хозяйств и другую необходимую продукцию.

Важным аспектом организации торговли стал постоянный контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм на всех площадках. Это позволило обеспечить не только доступные цены, но и надлежащее качество предлагаемой продукции.