Казанские школьники завоевали серебро на международном чемпионате по робототехнике на Тайване

Воспитанники казанской школы «СОлНЦе» - Иван Поликарпов, Святослав Душин, Мурад Мингазов, а также лицеист из 131-го лицея Карим Вафин в составе сборной России стали серебряными призерами престижного международного чемпионата FIRA Asia-2026. Соревнования прошли 25–26 апреля на Тайване.

В категории «Миссия невыполнима» юные инженеры заняли второе место. По условию задания участники должны были на месте сконструировать робота из простых материалов и доступной электроники, что потребовало не только технических знаний, но и умения быстро работать в команде.

Чемпионат FIRA (Federation of International Robot-soccer Association) считается одним из самых авторитетных в мире робототехники. Результат казанцев, по оценке управления образования города, подтверждает высокий уровень подготовки юных талантов республики.