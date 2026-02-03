В Татарстане растут инвестиции в науку и число ученых

Накануне Дня российской науки вице-премьер правительства Татарстана Лейла Фазлеева в ходе брифинга в Кабмине РТ отметила неоценимый вклад научного сообщества в развитие региона и страны, особенно в текущих геополитических условиях.

Ключевые достижения Татарстана в науке

Научный комплекс Татарстана демонстрирует уверенный рост по ключевым показателям. Объемы внутренних затрат на исследования в республике только за 2025 год увеличились на две трети, а за последние пять лет этот показатель вырос почти в три раза. Численность научных сотрудников достигла рекордных 23 300 человек. Высокая динамика подтверждается и лидерскими позициями в рейтингах: Татарстан занимает первое место в индексе зрелости системы управления научно-технологическим развитием и третье — в общенациональном рейтинге НТР среди регионов России.

Поддержка научной деятельности ведется через участие в федеральных инициативах и развитие собственных программ. В республике действуют многочисленные грантовые и стипендиальные программы для ученых, например, грант на улучшение жилищных условий для молодых кандидатов наук составляет 1,375 млн рублей. Шесть вузов Татарстана являются участниками программы развития «Приоритет-2030», а на базе ведущих университетов создаются передовые инженерные школы. Активно готовятся кадры для стратегически важной отрасли беспилотных авиационных систем (БАС): Университет Иннополис и КНИТУ-КАИ уже обучили тысячи специалистов, причем 90% стоимости этого обучения покрывается государством.

Как поддерживают науку и инновации?

Реализуются и масштабные инфраструктурные проекты. В Казани создается Научно-производственный центр по БАС, на развитие которого в 2026 году направят более 2 млрд рублей. Научно-производственные центры (НПЦ) в России создаются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

В поселке Юдино планируется агробиотехнопарк для генетических исследований в молочном животноводстве. Казанский научный центр РАН получил мегагрант на разработку инновационных лекарств для борьбы с онкологическими и инфекционными заболеваниями. При поддержке крупных компаний, таких как «Татнефть» и «Сибур», строятся и модернизируются университетские кампусы мирового уровня в Альметьевске, Нижнекамске и Казани. Кроме того, ученые Казанского технологического университета успешно завершили лабораторный этап создания синтетического аналога натурального каучука.

Наука для безопасности и экономики

Лейла Фазлеева подчеркнула, что современная наука носит междисциплинарный характер и напрямую влияет на безопасность и развитие страны — от продовольственной и медицинской безопасности до оборонного промышленного комплекса. Например, беспилотники активно применяются в сельском хозяйстве, а совместная разработка Казанского аграрного университета была признана лучшей на выставке «Агроволга-2026».

