Выпускникам Татарстана дадут дополнительные баллы для поступления в медвузы

Республика
3 февраля 2026  12:47
Автор:
Владислав Косолапкин

Выпускники школ Татарстана могут получить бонус в виде дополнительных баллов при поступлении на целевые места в любой медицинский вуз России. Возможность предоставляет новый профориентационный проект «Твои шаги в медицину», который запускают Минздрав РТ и Казанский государственный медицинский университет.

Для получения 5 дополнительных баллов будущим абитуриентам (выпускникам 2026 года) нужно выполнить несколько простых шагов до 7 февраля:

зарегистрироваться на мероприятие по специальному QR-коду;

ответить на вопросы викторины по истории медицины;

посмотреть фильм о выдающемся хирурге Александре Вишневском;

ответить на вопросы по этому фильму.

Важное уточнение от КГМУ: бонусные баллы будут засчитаны только при участии в конкурсе на места в рамках целевого приёма.

