Казанский автолюбитель на «Жигулях» вызвал резонанс в сети и интерес у ГАИ

Город
2 февраля 2026  18:44
Автор:
Владислав Косолапкин

На этой неделе в Казани был задержан 27-летний водитель, который устроил опасный дрифт на автомобиле «Жигули» 7-й модели на улице Мулланура Вахитова. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

Инцидент произошёл 30 января около 14:00. Сотрудники ведомства обнаружили в социальных сетях видео с очевидными нарушениями правил дорожного движения. Благодаря материалам из сети стражи порядка оперативно установили личность лихача.

В отношении молодого человека составлено несколько протоколов об административных правонарушениях: за опасное вождение, нарушение правил маневрирования, грязные (нечитаемые) государственные номера, а также серьёзные технические неисправности автомобиля. Из-за последних «Жигули» были отправлены на штрафстоянку.
Помимо штрафов, в действиях водителя обнаружены признаки уголовного преступления — умышленного создания угрозы безопасности дорожного движения. Молодой человек был доставлен в районный отдел полиции, где с ним проводятся дальнейшие процессуальные действия.

