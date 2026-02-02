«Рубин» стартовал на сборах с двух побед

Начало февраля - период активной работы российских футбольных клубов на зимних сборах. До рестарта чемпионатов остается около месяца, до закрытия зимнего трансферного окна - чуть больше двух недель. В дайджесте рассказываем, как проходит подготовка у татарстанских клубов.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» расчищает ростер с помощью аренд

Флагман республиканского футбола уже 26 января завершил свой первый сбор. Под руководством нового главного тренера команда работает в Турции и за первый микроцикл, который традиционно связан с серьезными физическими нагрузками, успела провести два контрольных матча.

21 января «Рубин» без проблем справился с сербским ИМТ - 3:1. К 50-й минуте казанцы вели в счете 3:0. В первом тайме пенальти реализовал Константин Нижегородов, а с игры забил Далер Кузяев. После перерыва мини-шедевр исполнил Никита Васильев, которого Артига заигрывает на непривычной позиции на правом фланге, хотя прежде воспитанник клубной системы действовал исключительно под нападающим. Так вот, Васильев в матче с сербами вколотил красивый гол в ближнюю девятку. Соперник же сподобился отквитать лишь один мяч.

26 января «Рубин» завершил первый сбор спаррингом с македонской «Стругой». На турецком сборе команды встречаются второй год подряд, и второй раз победителем выходит российский клуб. Казанцы дожали соперника во втором тайме: на 69-й минуте отличился Даниил Кузнецов, на 83-й удвоил преимущество Энри Мукба.

За январь казанский клуб отдал троих игроков в аренду. В «Бари» сезон доиграет 24-летний форвард Марвин Чуни. Албанец начинал чемпионат итальянской Серии Б в составе «Сампдории», где за 16 игр отличился голом и результативной передачей, потеряв к декабрю место в основном составе. И «Сампдория», и «Бари» ведут борьбу за сохранение прописки в Серии Б, причем «Бари» занимает предпоследнее место в таблице. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа форварда.

Вратарь Никита Корец проведет 2026 год в аренде в «Торпедо». Сезон 20-летний голкипер начал в костромском «Спартаке», за который провел всего восемь встреч. В московском клубе вратарю также предстоит побороться за место в составе с двумя коллегами по амплуа. Примечательно, что в единственном контрольном матче первого сбора против «Волги» Корец участия не принимал.

В третью арендную сделку вошел серб Никола Чумич, он до конца сезона будет выступать за «Сарагосу» из Сегунды. Полузащитник также большую часть времени в РПЛ проводил на скамейке запасных, получив полноценную игровую практику лишь на групповом этапе Кубка России. «Сарагоса» занимает предпоследнее место в таблице Сегунды, и новичку предстоит помочь команде выкарабкаться с 21-й строчки.

«КАМАЗ» укрепился резервистами «Оренбурга»

Челнинский клуб, который впервые за последние годы всерьез претендует на попадание в зону стыковых матчей с клубами РПЛ, проводит зимние сборы в Турции. Первый полноценный сбор под руководством нового тренера Антона Хазова команда завершила контрольной игрой с «Волгой». Для победы «КАМАЗу» хватило одного мяча Даниила Шамкина на 24-й минуте. На 3 февраля у челнинцев запланирован спарринг с сербским «Графичаром», а еще через 10 дней состоится встреча с «Челябинском».

В зимнее окно «КАМАЗ» расстался с арендованным у «Рубина» Даниилом Моториным. Казанский клуб досрочно отозвал форварда, который приступил к работе с основным составом. В «Родину» вернулись арендованные защитники Дмитрий Тананеев и Георгий Юдинцев. За 55 тысяч евро в «Торпедо» был продан полузащитник Руслан Апеков - один из ключевых бомбардиров команды. 31-летний полузащитник Давид Хубаев в статусе свободного агента продолжит карьеру в костромском «Спартаке».

Что по новичкам? «КАМАЗ» арендовал сразу двоих футболистов из системы «Оренбурга». Это 20-летний вингер Ацамаз Ревазов и 20-летний вратарь Вячеслав Коробов. В статусе свободного агента на полноценный контракт из того же «Оренбурга» пришел центральный защитник Владислав Давыдов. Из всей компании стоит присмотреться к фигуре Ревазова: воспитанник «Краснодара» за карьеру успел провести 12 матчей в РПЛ и отличиться голом в ворота махачкалинского «Динамо».

«Нефтехимик» начал сборы с поражения

Нижнекамский клуб в зимнюю паузу работает в Сочи. В турнирном отношении «Нефтехимик» ушел на перерыв в ранге крепкого середняка: девятое место, восемь очков отрыва от зоны вылета и шесть очков отставания от зоны стыков. Запланированный на первый сбор контрольный матч с «Соколом» не состоялся, а вот второй сбор начался с поражения от «Тюмени» из Второй лиги (2:4). У «Нефтехимика» голами отличились Иван Бобер и Рашид Магомедов. Сегодня, 3 февраля, татарстанцы проведут еще один спарринг с клубом Второй лиги ¬- пермским «Амкаром».

За зимнее окно Нижнекамск свободными агентами покинули полузащитники Денис Михайлов и Владислав Агалаков. Оба не были игроками основы и трудоустроились в командах Второй лиги. Единственным приобретением пока что стал арендованный у «Краснодара» 18-летний нападающий Алекси Гвенетадзе, выступавший в юниорских и молодежной лигах.

