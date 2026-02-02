Упрощённые правила поступления в колледжи для девятиклассников Татарстана

В 2026 году Татарстан присоединился к федеральному эксперименту, который упрощает выпускникам девятых классов путь в среднее профессиональное образование. Теперь, поступая на самые востребованные рабочие профессии, школьники могут сдавать не четыре экзамена, а всего два обязательных — русский язык и математику. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Рамис Музипов.

Новая система действует при зачислении на 40 конкретных специальностей в 51 колледже региона. Эти профессии отбирались не случайно: их сверяли с официальным перечнем самых дефицитных кадров в Татарстане. В список вошли самые нужные рынку труда направления: от сельского хозяйства, машиностроения, нефтяных и химических технологий до IT и даже креативных специальностей, таких как графический дизайн или ландшафтное строительство.

«Мы расширили эксперимент, — отметил Рамис Музипов. — Если в прошлом году в других регионах было всего 19 таких профессий, то мы ввели 40, чтобы охватить максимальное количество сфер, где нужны молодые специалисты».

Эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ стартовал в 2025 году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В конце прошлого года Госдума продлила действие этого пилотного проекта до 2029-го, и теперь в него включился Татарстан. Главная цель — помочь школьникам быстрее получить востребованную профессию и закрыть кадровый дефицит в ключевых отраслях экономики республики.