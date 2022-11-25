Казанский медуниверситет создал для студентов виртуальную лабораторию и VR-симуляцию по акушерству

Казанский государственный медицинский университет создал для симуляционного обучения студентов цифровые продукты. В их числе в вузе заработала виртуальная микробиологическая лаборатория, VR-симуляционный комплекс по акушерству и мультимодальные технологии. Об этом сообщил ректор КГМУ Алексей Созинов на заседании комиссии Минобрнауки России.

Виртуальная лаборатория – это программный комплекс, где студенты по технологиям геймификации изучают, как проектировать микробиологические лаборатории и работать в них.

«Это позволяет вузу максимально доступно, без использования дорогостоящего оборудования, научить студента работать с самым современными технологиями. Визуализация, максимально приближенная к реальной жизни, позволяет наблюдать и самим создавать все необходимые научные и рабочие процессы, даже те, которые невозможно создать на базе того или иного отдельного вуза. Эта работа и безопасна, и незаменима для дистанционного обучения в том числе», – рассказал проректор – директор департамента цифровой трансформации Казанского ГМУ Денис Зуев.

Ректор Алексей Созинов отметил, что в вузе реализуется федеральная программа «Приоритет 2030», которая и позволила модернизировать учебный процесс.

«Модернизирована инфраструктура научных исследований: создано шесть новых, в том числе, молодежных, лабораторий, в рамках программы создана вся инфраструктура, которая позволяет активно обучаться студентам и начать практику коммерциализации научных разработок. Во-вторых, мы внедрили новые программы магистратуры, ординатуры и программы дополнительного образования. Это позволит нам подготовить специалистов, владеющих всеми современными лечебно-диагностическими и аналитическими инструментами, включая новейшие цифровые технологии», – заявил он.

КГМУ продолжает работать с Иннополисом для развития цифровых технологий обучения. Так, итогом совместной работы, по информации ректора, стали семь массовых открытых онлайн-курсов для всех медицинских студентов страны по специальности «Медико-профилактическое дело».