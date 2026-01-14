Казанский обвод внесен в реестр памятников культурного наследия

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане принято важное решение о сохранении исторической памяти. Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился 28 новыми объектами и памятными местами, связанными с событиями и героями войны.

Среди вновь охраняемых памятников — мемориальные комплексы, монументы воинам-освободителям, бюсты Героев Советского Союза, братские могилы и воинские захоронения.

Особое место в этом списке занимает Казанский обвод — уникальный комплекс оборонительных сооружений в Кайбицком районе, построенный в 1941–1942 годах для защиты подступов к Казани. Теперь он официально имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, что обеспечит его сохранность для будущих поколений.

Историческая справка:

Казанский обвод протяжённостью 331 километр представлял собой масштабную систему противотанковых рвов, дзотов, землянок и других инженерных укреплений. В его строительстве участвовали десятки тысяч жителей республики — в основном женщины, подростки и пожилые люди, которые в тяжелейших условиях, часто вручную, создавали оборонительный рубеж, ставший символом народного подвига в тылу.