Казанский «Зенит» проиграл «Белогорью»

Матч за третье место Кубка Победы между «Зенитом» и «Белогорьем» завершился поражением казанского клуба, 1:3 (21:25, 23:25, 25:22, 16:25). За матч казанцы допустили 40 ошибок, в том числе 23 на подаче. Практически в три раза чаще «Белогорье» было успешнее на блоке – 4:15. Самым результативным в составе «Зенита» стал доигровщик Михаил Лабинский, набравший 21 очко.

В финале Кубка Победы встретятся «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо». Казанский «Зенит» начнёт регулярку 19 октября гостевым матчем в Москве с «Динамо».