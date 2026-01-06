Казанский «Зенит» в пяти партиях сломил сопротивление столичного «Динамо»

Казанский «Зенит» одержал волевую победу над столичным «Динамо» в игре 16-го тура Суперлиги. Встреча в столице РТ завершилась со счетом 3:2 (21:25, 27:25, 25:20, 23:25, 15:8). Доигровщик Дмитрий Волков по итогам встречи набрал 27 очков, став лучшим бомбардиром в составе казанцев. Также игрок стал лидером по количеству блоков (4). В целом «Зенит» показал 44% эффективности на приеме, уступил в блоке (7–11), но реже допускал ошибки (31–36).

Волевая победа позволила казанцам продлить победную серию до семи встреч. Вместе с «Локомотивом» команда делит лидирующую строчку в таблице Суперлиги, набрав по 39 очков. Отметим, что у «Зенита» остается игра в запасе.