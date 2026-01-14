Казанскую автоблогершу оштрафовали за опасное видео с дрифтом на «Жигулях»

news_top_970_100
Город
14 января 2026  12:02
Автор:
Владислав Косолапкин

18-летняя жительница Казани, ведущая автомобильный блог, привлечена к административной ответственности после публикации в соцсетях ролика с грубыми нарушениями ПДД, сообщает Госавтоинспекция РТ. Видеозапись была сделана 27 декабря на территории садового товарищества «Ромашка».

На кадрах девушка выполняет дрифт на автомобиле «ВАЗ-2105» («пятая модель»), при этом она управляет машиной, высунувшись из окна, а также сидит на капоте движущегося автомобиля.

Материалы попали в поле зрения сотрудников ГАИ, которые оперативно установили личность нарушительницы. В отношении неё возбуждено четыре административных дела по статьям КоАП РФ:

  • Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
  • Перевозка людей вне кабины автомобиля.
  • Управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности.
  • Управление транспортным средством без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

В пресс-службе Госавтоинспекции напомнили, что мониторинг социальных сетей и видеохостингов на предмет подобных нарушений ведётся на постоянной основе. В ведомстве призвали всех водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, чтобы не создавать угрозу для собственной жизни, жизни пассажиров и других участников дорожного движения.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане УФСБ пресекла намерение иностранца присоединиться к террористам
Франк Артига назначен главным тренером футбольного клуба «Рубин»
Казанский обвод внесен в реестр памятников культурного наследия
В Татарстане открыли горячую линию для желающих служить в Войсках беспилотных систем
Казанскую автоблогершу оштрафовали за опасное видео с дрифтом на «Жигулях»
Компании РТ наторговали на Бирже ЦТС более 10 млрд рублей в 2025 году
Прокуратура выяснила причину обрушения ДК в Тукаевском районе Татарстана
Ветераны баскетбола Поволжья вновь встретились в Казани