Казанскую автоблогершу оштрафовали за опасное видео с дрифтом на «Жигулях»

18-летняя жительница Казани, ведущая автомобильный блог, привлечена к административной ответственности после публикации в соцсетях ролика с грубыми нарушениями ПДД, сообщает Госавтоинспекция РТ. Видеозапись была сделана 27 декабря на территории садового товарищества «Ромашка».

На кадрах девушка выполняет дрифт на автомобиле «ВАЗ-2105» («пятая модель»), при этом она управляет машиной, высунувшись из окна, а также сидит на капоте движущегося автомобиля.

Материалы попали в поле зрения сотрудников ГАИ, которые оперативно установили личность нарушительницы. В отношении неё возбуждено четыре административных дела по статьям КоАП РФ:

Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Перевозка людей вне кабины автомобиля.

Управление транспортным средством водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности.

Управление транспортным средством без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

В пресс-службе Госавтоинспекции напомнили, что мониторинг социальных сетей и видеохостингов на предмет подобных нарушений ведётся на постоянной основе. В ведомстве призвали всех водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, чтобы не создавать угрозу для собственной жизни, жизни пассажиров и других участников дорожного движения.