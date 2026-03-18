Кибербезопасность: как банки и регуляторы защищают деньги граждан

В 2025 году количество мошеннических банковских операций увеличилось на треть и достигло 1,6 миллиона. Однако средняя сумма похищенного на одну операцию сократилась с 23 до 19 тысяч рублей. Это прямое следствие работы антифрод-систем банков и новых требований регулятора.

Об этом рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель управляющего Отделением Банка России по Татарстану Нурания Хайруллина.

С 1 сентября прошлого года все банки обязаны проводить антифрод-проверки при выдаче потребительских кредитов и снятии наличных в банкоматах. Результат не заставил себя ждать: объем похищенных кредитных денег снизился на 35%, а хищения через банкоматы — на 40%. Благодаря этим мерам удалось спасти более 44 миллиардов рублей.

Всего банки отразили 134 миллиона мошеннических атак — почти вдвое больше, чем годом ранее. Эффективность защиты составила 99,9%, но даже оставшиеся 0,1% оборачиваются миллиардными убытками.

Банк России ежегодно проводит опросы, чтобы понять поведение людей. В 2025 году в нем участвовало 460 тысяч человек по всей стране. Выяснились любопытные детали: женщины реже сталкиваются с мошенниками, но чаще сообщают им коды из СМС. Мужчины больше попадаются на обман на сайтах, скачивают вредоносные программы и раскрывают данные. Абсолютный лидер по потерям — пенсионеры. Среди них самая высокая доля тех, кто лишился более миллиона рублей.

Новые инструменты защиты

С 1 сентября прошлого года заработал сервис «второй руки» — возможность подтверждать операции через доверенных лиц. Это особенно важно для пожилых людей, которые часто становятся жертвами социальной инженерии.

С октября в банковских приложениях появилась кнопка для заявления о мошенничестве. Раньше многие просто не сообщали о потерях, и такие случаи оставались в тени. Теперь 40% пострадавших используют этот функционал.

С начала 2026 года банки начали учитывать 12 критериев для выявления подозрительных операций (раньше было 6). Например, если человек переводит себе по СБП сумму от 200 тысяч рублей и в тот же день отправляет деньги тому, с кем не общался полгода, — операцию приостановят. Или если время считывания карты в банкомате превышает норму — это тоже повод для проверки.

База данных мошенников и мифы вокруг нее

Банк России ведет базу данных о мошеннических операциях. Сейчас там около 200 тысяч уникальных реквизитов. Важно понимать: это не значит, что в базе 200 тысяч человек. У одного может быть несколько карт.

Хайруллина развеяла два популярных мифа. Первый — что в базу можно попасть случайно, например, собирая деньги в родительском чате. Это неправда: за каждой записью стоит реальный пострадавший. Второй — что увеличение критериев для проверки ведет к массовой блокировке карт. На самом деле банк не блокирует карту, а предупреждает клиента о риске, и дальше идет диалог.

Если человек все же оказался в базе, выход простой: нужно обратиться в свой банк или в интернет-приемную Банка России. В течение 15 рабочих дней выносится мотивированное решение.

Мошенники не стоят на месте. В праздничные дни этого года эксперты зафиксировали новую многоходовую схему. Сначала звонит «представитель службы доставки», просит назвать код из СМС. Разговор прерывается, а человеку приходит сообщение, что его «Госуслуги» взламывают, и дается номер для связи. Жертва сама звонит мошенникам и под диктовку переводит деньги на «безопасный счет».