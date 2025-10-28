Клоны заявок помогли сотрудникам МФО похитить 79 млн рублей

В Набережных Челнах вынесен приговор трем сотрудникам микрофинансовой организации «ДеньгиМигом», признанным виновными в хищении более 79 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, мошенническая схема действовала с ноября 2018 по декабрь 2020 года.

Преступники создавали копии заявок клиентов, подменяли реквизиты счетов на контролируемые ими, после чего платежная система компании перечисляла деньги мошенникам. Суд назначил виновным реальные сроки лишения свободы: от 3,5 до 5 лет колонии.

Общая сумма ущерба, причиненного микрофинансовой организации, составила 79 миллионов рублей.