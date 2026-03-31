Команда Татарстана заняла третье место на олимпиаде «IQ ПФО»

31 марта 2026  11:13

В Саранске подвели итоги XI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Сборная Татарстана вошла в тройку лидеров, уступив командам Мордовии (1-е место) и Кировской области (2-е место).

Студенты из 14 регионов ПФО соревновались в шести направлениях: робототехника, инженерные команды, пилотирование и программирование БПЛА, парламентские дебаты и «Что? Где? Когда?». Вне конкурса участвовали команды из Луганской области и Белоруссии.

Проект реализуется при поддержке полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на вовлечение молодежи в инновационную и интеллектуальную деятельность. Победителей наградили медалями, дипломами и ценными подарками.

