Конкурс на лучшего татарина близится к финалу

Отвечая на вопрос о смысле конкурса, главный редактор «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев сформулировал его основную идею просто и емко: «Зачем нужен этот конкурс? Мы таким образом хотим сказать «рәхмәт».

Спикер отметил, что проект, стартовавший в 2021 году, прошел значительную эволюцию - от редакционного рейтинга самых заметных татар до народного голосования, которое впервые было проведено в 2023 году. Идея отмечать земляков, внесших значительный вклад в развитие культуры, науки и общественной жизни, оказалась очень востребованной. Как сказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, с каждым годом интерес к рейтингу только растет: «Мы видим, что каждый год все больше людей участвует в этих рейтингах. Увлекаются историей, традициями, музыкой, кухней. Наверное, любой татарин мечтает попасть в этот рейтинг».

В этом году организаторы устроили голосование в соцсетях сразу по 23 номинациям. В результате на сегодня стали известны те, кто поборется за главный титул - почетное звание «Татарин/татарка года».

При этом надо отметить, что механизм отбора финалистов многоступенчатый и вместе с тем прозрачный. Сначала редакция формирует список номинаций, отражающих самые активные сферы татарской общественной жизни. Затем к работе подключается пул независимых экспертов, обычно это 50 - 70 известных в республике и стране людей. Они в своих областях выбирают лучших, формируя шорт-лист из десяти имен, проектов или событий в каждой номинации. Именно этот список и выносится на суд широкой публики.

В 2025 году за звание лучших в своих категориях боролись более 230 номинантов. Всего за них были отданы рекордные 155 тысяч голосов в социальных сетях.

Победители в десяти ключевых номинациях автоматически вошли в финальный список претендентов на звание «Татарин/татарка года». Это:

«Спортсмен года» - Ринат Фахретдинов, боец смешанных единоборств.

«Лучший татарстанский дизайнер» - Султан Салиев, основатель бренда одежды.

«Лучший татарстанский ремесленник» - Резеда Аглиуллина, создатель ювелирного бренда.

«Герой татарской уммы» - Мунир хазрат Юсупов, имам-хатыйб мечети в селе Маскара Кукморского района.

«Дусларыбыз» («Наши друзья») - Андрей Алексеев, основатель татарского сообщества «Рәхәт» в Сочи.

«Татарин за пределами РТ» - Наиль Юсупов, председатель ТКЦ «Туган тел» в Сызрани.

«Татарка года» - Рамиля Сахабутдинова, исполнительный директор и главный редактор телеканала «ШАЯН ТВ».

«Учитель татарского языка» - Рахима Хайрова, педагог школы «Яктылык» из Самары.

«Самый активный молодой татарин/татарка» - Виталий Бадретдинов, руководитель НКА татар Челябинска и Союза татарской молодежи.

«Татарин/татарка Закамья» - Фирдуся Аюпова, директор лицея-интерната №84 имени Г.Акыша в Набережных Челнах.

Теперь предстоит народное голосование за главного победителя. Оно продлится до 23 ноября включительно в телеграм-канале и сообществе «ВКонтакте» проекта «Миллиард.Татар». Помимо основных номинаций будут вручены специальные призы редакции «Миллиард.Татар».

Победителю вручат символический приз - пайцзу. Такая драгоценная бирка выдавалась ханами Золотой Орды доверенным лицам.

Напомним, в прошлом году звание «Татарин года» получил имам мечети «Шамиль» Махмут Шарафутдинов. Эксперты тогда выбрали певицу Саиду Мухаметзянову и главного режиссера театра имени Камала Фарида Бикчантаева, а редакция отметила специальным дипломом спортсменку Алину Загитову.

Церемония награждения пройдет 3 декабря в Присутственных местах Казанского кремля.