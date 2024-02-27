«Космическая» смена: проекты полетов на Луну и Марс, лазерный двигатель на ладони

Специализированная смена приурочена к 90-летию первого космонавта планеты Юрия Гагарина, которое будет отмечаться 9 марта.

Профессор Альберт Саттаров рассказал гостям историю создания легендарных ракетных двигателей

В смене приняли участие около 50 человек - школьники из Татарстана и 16 учеников 5, 7 и 8-х классов из школы №547 Санкт-Петербурга. В этой школе созданы «космические» классы, где дети углубленно изучают математику, физику, программирование, химию, биологию и другие «космические» науки, занимаются проектированием, конструированием летательных аппаратов, ракетомоделированием.

Как рассказал организатор проекта специализированной смены, руководитель инициативной группы «Зихангиры» Халиль Гайнутдинов, каждый день, проведенный школьниками в Казани, был насыщен яркими, необычными событиями, встречами с интересными людьми. С самого начала ребята распределились по экипажам и космическим специальностям. У них была важная миссия - создать и в конце смены представить свои проекты полетов на Луну и Марс. Это была настоящая серьезная научно-исследовательская работа с консультациями по видеосвязи со специалистами Центра подготовки космонавтов и ракетно-космической корпорации «Энергия». В итоге каждая команда создала макет ракеты, сняла анимационные фильмы, видеоотчеты о своем «полете» и «пребывании» на поверхности Луны и Марса.

Прямо из Центра подготовки космонавтов ребятам прислал видеообращение российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. Именно он был командиром корабля, который доставил на МКС съемочную группу фильма «Вызов». Для Антона Николаевича тот полет был уже четвертым. В общей сложности он провел на орбите более 709 суток, работал в открытом космосе более 21 часа.

А еще ребята побывали в планетарии имени Алексея Леонова КФУ.

Особым событием стало посещение КНИТУ-КАИ. Школьники побывали на кафедре реактивных двигателей и энергетических установок, в научно-образовательном центре «Лазерные энергетические установки», лаборатории студенческого конструкторского бюро «Импульс», куда посторонним попасть непросто. Но для юных исследователей космоса, возможно, будущих космических инженеров, ученых, было сделано исключение.

Экскурсию для гостей провел доктор технических наук, профессор кафедры реактивных двигателей и энергетических установок Альберт Саттаров.

- Вы находитесь на кафедре, которую в 1945 году основали выдающиеся ученые Валентин Петрович Глушко и Сергей Павлович Королев. Они уже тогда начали готовить инженеров-механиков для ракетных двигателей, хотя космических ракет еще не было, - рассказал Альберт Габдулбарович. - Вот как далеко они смотрели в будущее. Двигатели, разработанные ими, настолько надежные, что до сих пор исправно работают и на них до сих пор летают. Но если вы считаете, что до вас все уже придумали и создали, то очень ошибаетесь. Наука постоянно движется вперед, и вы будете сами проектировать и создавать двигатели, ракеты нового поколения.

В аудитории имени Сергея Павловича Королева, который в 1945 - 1946 годах был старшим преподавателем кафедры реактивных двигателей, участники «космической» смены узнали историю ракетостроения и о том, какое место занимала и занимает в ней Казань.

В другой аудитории они могли вблизи рассмотреть, потрогать руками реальные ракетные двигатели, ракеты и даже двигатель первой в мире баллистической ракеты дальнего действия Фау-2, разработанной немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятой на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны. Двигатель был привезен в Казань из Германии и подарен кафедре, чтобы студенты детально могли изучать принципы его работы. Однажды в институт приехали немцы, увидели двигатель и очень просили продать его им. Но институт отказался продавать: «Это наш учебный материал».

Только в аудитории кафедры реактивных двигателей и энергетических установок можно прикоснуться к настоящей ракете

В лаборатории студенческого конструкторского бюро «Импульс» Альберт Саттаров показал небольшой металлический контейнер с линзой внутри. Контейнер легко умещается на ладони.

- Как вы думаете, что это? Это лазерный двигатель.

Реакция гостей была такая: «Вау!!!» Они с интересом рассматривали это чудо техники и слушали рассказ профессора о принципах его работы:

- Сегодня ведущие космические державы работают над созданием эффективных ракетных двигателей на энергии лазерного излучения. Известны труды американского исследователя Лейка Мурабо, который создал лазерный ракетный двигатель с тягой 50 граммов. Нашей инициативной группе удалось разработать и испытать лазерный двигатель с тягой 0,5 килограмма, что на сегодня одно из лучших достижений в данной области. И все это создают наши студенты!